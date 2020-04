चिंता वाढली! सोलापुरात आज आणखी एकाचा मृत्यू; कोरोना बाधितांची संख्या 68

सोलापूर : कोरोनाचे आज 58 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 55 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून तीन जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यापैकी दोन रुग्ण हे सारीचे असून एक रुग्ण हा कोरोनाचा होता. कोरोना असलेल्या रुग्णाचा आज सकाळी 11 वाजता मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आज अखेर कोरोना बाधितांची संख्या 68 वर गेली आहे, तर मृत्यू झालेल्यांची संख्या सहा इतकी झाली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

मृत पावलेल्या व्यक्तीचे वय 76 असून तो पुरुष आहे. आज मृत्यू झालेली व्यक्ती बापुजी नगर परिसरातील रहिवासी आहे. आज पॉझिटिव्ह आलेल्या दुसऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये एक 32 वर्षाची महिला असून ती रेल्वे स्टेशन परिसरातील रहिवासी आहे. दुसरा 27 वर्षाचा असून तो सिद्धेश्वर पेठ परिसरातील रहिवासी आहे. ते दोन्ही रुग्ण सारीचे म्हणून दाखल झाले आहेत.

कोरोनामुळे बाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या 68 इतकी झाली आहे. त्यामध्ये पुरुष ४२ तर २६ स्त्रियांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे आजपर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये तीन पुरुष तर तीन स्त्रियांचा समावेश आहे. अशी आहे अकडेवारी...

होम कवारन टाईन-१९७३

इन्स्टिट्यूशन कोरंटाईन-८७०

आयसोलेशन वॉर्ड-१४६९, ११३३ अहवाल प्राप्त, १०६५ निगेटिव्ह, ६८ पॉझिटिव्ह, ३३६ अहवाल येणे बाकी, मृत्यू 6

Web Title: The another Corona death by in Solapur today