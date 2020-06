बार्शी शहरात पुन्हा एक कोरोना पॉझिटिव्ह; पाच जणांचे अहवाल प्रलंबित

बार्शी (सोलापूर) : बार्शी तालुक्यात मंगळवारी (ता. १६) आणखी एक कोरोनाबाधित रुग्ण सापडला आहे. मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाकडून एक जणाचा अहवाल प्राप्त झाला असून वायकुळे प्लॉट येथील एक जण पूणे येथे उपचार घेत असताना त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. हा भाग प्रशासनाने त्वरीत प्रतिबंधित केला आहे.

बार्शी शहर तीन व ममदापूर दोन असे पाच रिपोर्ट प्रलंबित असल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष जोगदंड यांनी दिली. मंगळवारी रात्री बार्शी शहरातील वायकुळे प्लॉट, उपळाई रोड येथील रुग्ण पूणे येथे गेल्यानंतर कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला आहे. तालुक्यात एकूण 21 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून उक्कडगाव येथील एक व वाणी प्लॉट येथील एक जण बरे होऊन गेले आहेत.

बार्शी शहर तीन, ममदापूर दोन असे पाच रिपोर्ट प्रलंबित आहेत. पाच कोरोना बाधितांवर उपचार सुरु आहेत. रुग्णालयातून 13 जण बरे होऊन गेले आहेत, अशी माहिती डॉ. जोगदंड यांनी दिली.

बार्शी शहरात तिसरा कोरोना रुग्ण आढळताच शहरात सोशल मिडियावर बातमी व्हायरल झाली अन् नागरिकांसह प्रशासनाचे धाबे दणाणले. हा भाग प्रशासनाने ताब्यात घेऊन तेथील संपर्कातील नागरिकांची तपासणी सूरू केली आहे.

