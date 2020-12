मंगळवेढ्यातील 14 उमेदवारांचे अर्ज अपात्र ! हरकतींसाठी जोडलेले दाखले नेमके कुणाचे? 

मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या भोसे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या आखाड्यात तब्बल 14 उमेदवारांचे अर्ज विविध हरकती घेता अपात्र करण्यात आले. परंतु, हरकतींसाठी जोडलेले दाखले नेमके कुणाच्या सहीचे, असा प्रश्न अपात्र झालेल्या उमेदवारांना पडला आहे. याबाबत सविस्तर हकीकत अशी, की तालुक्‍यामध्ये 23 ग्रामपंचायतींची निवडणूक रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामध्ये भोसे ग्रामपंचायतीसाठी 5 प्रभागातून 60 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. या उमेदवारांकडे शौचालय आहे, तशी नोंद ग्रामपंचायतीकडे आहे. तरीही छाननीच्या वेळी पाच प्रभागातील प्रभाग एकमध्ये 3, प्रभाग दोनमध्ये 4, प्रभाग तीनमध्ये 1, प्रभाग चारमध्ये 4 आणि प्रभाग पाचमधील 6 इतक्‍या उमेदवारांच्या अर्जांना हरकत घेण्यात आली. त्यामुळे आखाड्यात 43 अर्ज शिल्लक राहिले. हरकतीमधील काही उमेदवारांकडे घेरडी (ता. सांगोला) येथे शौचालय आहे, परंतु भोसे येथे शौचालय नाही व काही उमेदवारांनी ग्रामपंचायतीकडे ठेकेदारी स्वरूपाचे काम केल्याचे पुरावे म्हणून ग्रामसेवकांचे दाखले जोडण्यात आले. परंतु सदर दाखल्याबाबत या ग्रामपंचायतीकडे दोन ग्रामसेवकांनी कामकाज केले असून, संबंधित ग्रामसेवकांनी दाखल्याबाबत हात वर केल्यामुळे हरकतीसाठी घेतलेले दाखले नेमके कुणाच्या सहीचे, हा प्रश्न अपात्र उमेदवारांना छाननीदरम्यान पडला. दरम्यान, याबाबत हरकतीसाठीचे ग्रामसेवकासोबत झालेले फोन रॅकार्ड व व्हॉट्‌सऍपवर टाकलेले मेसेजचे पुरावे तहसीलदारांना दाखवण्यात आले. परंतु हरकत घेण्याची वेळ निघून गेल्याने अखेर ते 14 उमेदवार अपात्र झाले. ग्रामपंचायतीच्या "8 अ' ला शौचालयाची नोंद आहे. शिवाय ग्रामपंचायतीकडे ठेकेदारी केली नाही, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य असताना विरोधकांनी ग्रामसेवकांच्या बनावट सहीचे दाखले जोडून उमेदवाराला अपात्र करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागू.

- कर्मवीर आवताडे, भोसे संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The applications of 14 candidates of Mangalwedha taluka were disqualified