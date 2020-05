सोलापुरातील कचरा संकलनासाठी नवा मक्तेदार 

सोलापूर : शहरातील कचरा घंटागाड्यातून उचलण्यासाठी नव्या मक्तेदाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मक्तेदाराबरोबर करार करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला आहे. सध्या घंडागाड्यांवर वाहन, चालक व बिगारी खासगी मक्तेदारामार्फत नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी आता अजयकुमार घोडके यांनी निविदा भरली असून, त्यांनी दिलेले दर कराराअंती मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता या नव्या मक्तेदारामार्फत घंटागाडीवरील वाहक, चालक आणि बिगाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे. हुकलोडर व पाहरेकरी नियुक्तीसाठी राजलक्ष्मी सेवा पुरवठा संस्थेचा मक्ता मंजूर झाला असून, त्यांच्यासमवेतही करार करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांनी पाठविला आहे. त्यावर 20 मे रोजी होणाऱ्या सभेत चर्चा अपेक्षित आहे. सध्या लॉकडाऊनमुळे घरोघरी जाऊन कचरा उचलला जात आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील आणि ठिकठिकाणी नियमित दिसणारा कचरा कमी झाला आहे. सोलापूर शहरातील 225 घंटागाड्यांद्वारे दररोज 350 टन कचरा गोळा केला जातो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये अशा गजबजलेल्या ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पुन्हा दिसू लागले आहेत. शहराची लोकसंख्या नऊ लाख 51 हजार असून, सुमारे सव्वातीन लाख कुटुंबे आहेत. त्यांच्याकडील कचरा गोळा करण्यासाठी कचराकुंड्यांची सोय होती. मात्र, घंटागाड्या सुरु केल्यानंतर सर्व ठिकाणच्या कुंड्या काढून टाकल्या. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार शहरातील स्वच्छतेसाठी महापालिकेच्या वतीने स्वतंत्र पथकाची नियुक्‍ती केली आहे. परंतु, शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, बाजारपेठा अशा ठिकाणी शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचतात. ते वेळोवेळी उचलण्याचे नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. नवा मक्तेदार याबाबत काय नियोजन करतो,त्यावर शहरातील कचऱ्याचे भवितव्य असणार आहे. आयुक्तांना परत पाठविण्याचा प्रस्ताव

महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांना परत पाठविण्याचा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर आहे. उपमहापौर राजेश काळे आणि नगरसेवक अविनाश बोमड्याल यांनी हा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावावरून भाजपमध्ये वादळ निर्माण झाले असले तरी श्री. काळे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. इतकेच नव्हे तर पालकमंत्री दत्तात्रेय भामरे सोलापुरात आल्यावर, आयुक्तांच्या बदलीचे निवेदनही काळे यांनी पालकमंत्र्यांना दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेची सभा आणि तीत हा विषय चर्चेला आला तर मोठा गदारोळ होण्याची शक्‍यता आहे.

