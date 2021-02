भोसे योजना आठ दिवसांत होणार सुरू ! जिल्हा परिषदेकडून 18 लाखांचा निधी मंजूर

मंगळवेढा (सोलापूर) : वीज बिलामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद असलेली भोसे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून 18 लाखांचा निधी मिळाला आहे. या योजनेचे दुरुस्तीचे काम मंगळवारपासून तत्काळ सुरू होणार असून, आठ दिवसांत ही योजना सुरू होणार असल्याची माहिती विठ्ठल कारखान्याचे अध्यक्ष भगीरथ भालके यांनी दिली. भगीरथ भालके यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे यासाठी पाठपुरावा केला होता. शिवाय "सकाळ'नेही बातम्यांच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठवला होता. तालुक्‍यातील दक्षिण भागातील नागरिकांचे पिण्याच्या पाण्यासाठीचे हाल पाहता दिवंगत आमदार भारत भालके यांनी आघाडी सरकारकडे पाठपुरावा करून लोकवर्गणीची अट रद्द करून 70 कोटींची योजना राबविली होती. योजनेवरील सर्व ग्रामपंचायती मिळून शिखर समिती स्थापन करून या योजनेच्या देखभालीसाठी निधीची तरतूद करणे आवश्‍यक होते; परंतु ते झाले नसल्यामुळे 42 लाख रुपये पाणीपट्टी थकल्याने योजनेच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही योजना बंद झाली होती. तहसील कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे योजना सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, आता या योजनेचे हस्तांतरण झाल्यामुळे 18 लाख रुपयांचा निधी मिळाला असून, हा निधी तांत्रिक देखभाल, वीजबिल व दुरुस्तीसाठी वापरला जाणार आहे. उन्हाळ्यात नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू नये म्हणून निविदा काढली आहे. लाभार्थी गावांच्या शिखर समितीच्या माध्यमातून ही योजना चांगल्या पद्धतीने चालविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पाणी कायमस्वरूपी सुरू राहण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी देखील पाणीपट्टी, वीजबिले वेळेवर भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. भालके यांनी केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

