सोलापुरातील लोधी समाजाची आषाढी यात्रा यंदा घरीच होणार साजरी 

सोलापूर : सोलापुरातील आदर्श नगर येथील वनशितलादेवी मंदिरात गेल्या तीनशे वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून चालत आलेली लोधी समाजाची आषाढी यात्रा यंदा कोरोनाच्या महामारीमुळे घरीच साजरी होणार आहे. सोलापुरातील लोध, लोधा, लोधी समाज ज्ञाती संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समाजाचे अध्यक्ष भगतसिंग कल्लावाले यांनी दिली.समाजाचे अध्यक्ष भगतसिंग कल्लावाले, बालाजी ट्रस्टचे अध्यक्ष घनश्‍याम शिवसिंगवाले, वनशितलादेवी मंदिराचे अध्यक्ष रणजितसिंह दवेवाले यांच्यासह लोधी समाजाची पंच न्याय समिती, कुटुंबप्रमुख, मुरब्बीगण यांच्या अध्यक्षतेखाली लोधी समाजाची सर्वसाधारण सभा झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नियमितपणे मास्क वापरावा, सोशल डिस्टन्सचे पालन करावे असे आवाहनही या बैठकीच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. या बैठकीस सीताराम लंगडेवाले, राणेसिंग सतारेवाले, किसनसिंग कजाकवाले, राणोसिंग आंबेवाले, कन्हैयासिंग खंडेवाले, मोहनसिंग मौलावाले, चंदूसिंग मनसावाले, भरत मदनावाले, शंकरसिंग बाडीवाले, मन्नूसिंग बाबावाले, विठ्ठलसिंग शिवसिंगवाले, गुलजार शिवसिंगवाले, अशोक बोकेवाले, राजू जमादार, गणेश बऱ्हाणपुरे, राजेश दवेलावे, सीताराम मनसावाले, अर्तून शिवसिंगवाले, परशुराम सातारेवाले, लक्ष्मण चौधरी, सूरज मदनावाले, बन्सी कैय्यावाले, विजय कल्लावाले आदी उपस्थित होते.

Web Title: The Ashadi Yatra of the Lodhi community in Solapur will be celebrated at home this year