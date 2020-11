मोहोळ (सोलापूर) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी असलेल्या सुमारे पस्तीस नियमांचे पालन करीत मोहोळ तालुक्‍यातील विविध धर्मांची व देव-देवतांची सुमारे शंभर मंदिरे व 32 मशिदी, दर्गे दर्शनासाठी खुले करण्यात आल्याची माहिती मोहोळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अशोक सायकर यांनी दिली. मात्र, धार्मिक मिळावे, संमेलने यांच्यावरील बंदी कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंदिरे दर्शनासाठी खुली झाल्याने भाविकांसह छोट्या व्यापारांतून समाधान व्यक्त होत आहे. पाडव्याच्या मुहूर्तावर शासनाने दर्शनासाठी मंदिरे खुली करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे भाविकांसह मंदिर परिसरातील छोट्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून मंदिर परिसरातील प्रसाद, हार, पेढे, खेळणी ही दुकाने बंद होती. त्यामुळे या व्यापाऱ्यांची मोठी अडचण झाली होती. मात्र आज मंदिरे उघडताच त्यांनीही आपली दुकाने उघडली, त्यामुळे त्यांचे नियमित असे अर्थकारण सुरू झाले. सोमवारी सकाळी मंदिर उघडण्यात येऊन प्रारंभी त्यांची स्वच्छता करण्यात आली. वडवळ (ता. मोहोळ) येथे नागनाथांच्या दर्शनाची सुरवात सनई-चौघडा वाजवून करण्यात आली. मंदिर पंच कमिटीने शासकीय नियमांचा मंदिराबाहेर फलक लावला होता. या पंच कमिटीने थर्मल स्कॅनिंग यंत्र खरेदी केले आहे, त्याद्वारे प्रत्येकाला तपासूनच आत सोडले जात होते. शेटफळ (ता. मोहोळ) येथील सिद्धेश्वर मंदिरातील घंटा वाजवून भाविक दर्शनासाठी जात होते. गेल्या नऊ महिन्यांपासून ती घंटा बांधून ठेवण्यात आली होती, ती आज खुली करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा घंटानाद सुरू झाला आहे. मोहोळ शहरातील जैन धर्मीयांच्या आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिराची सकाळी स्वच्छता करण्यात आली. पाडव्याच्या मुहूर्तावर आदिनाथ भगवंतांचा अभिषेक व नित्यपूजा करण्यात आली. मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करीत, पूजेसाठी जास्त वेळ मंदिरात थांबू नये असे मंदिर समितीने आवाहन केले होते, त्याला भाविकांनी प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले. तालुक्‍यातील मोठ्या मंदिरात - वडवळ, मोहोळ, शेटफळ, यावली, हिंगणी, पांडवाची पोफळी, पोखरापूर, सारोळे, आदींसह अन्य गावांचा समावेश आहे. दरम्यान, नियमांचे पालन करीत दर्शनाचा लाभ घेण्याचे अवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: An atmosphere of joy among devotees and traders as temples in Mohol taluka are opened