विनापरवानगी आंदोलन केल्याप्रकरणी आठजणांविरुद्ध तर एकाविरुद्ध ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल

वैराग (सोलापूर) : न्यायप्रविष्ठ प्रश्नाबाबत बोंबाबोंब आंदोलन करण्यास परवानगी नसतानाही आंदोलन करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्याप्रकरणी प्रहार संघटनेच्या आठ जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये सहा महिलांचा समावेश आहे. तर यादरम्यान जातिवाचक शिवीगाळ झाल्याने ऍट्रॉसिटीचाही गुन्हा वैराग पोलिसांत दाखल झाला आहे. जय जगदंबा बहुउद्देशीय संस्था संचलित श्रीमान सुरेश दादा टोकरे माध्यमिक विद्यालय, आंबोली, तालुका कर्जत, जिल्हा रायगड येथील कर्मचाऱ्यांच्या अनुदान वेतनाबाबत प्रहार संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा संजीवनी बारंगुळे या रविवारी (ता. 27) सर्जापूर येथे संस्थेचे संस्थापक बाळासाहेब कोरके यांच्या निवासस्थानासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करणार होत्या. हे प्रकरण शासन दरबारी व न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याने बोंबाबोंब आंदोलनास मागितलेली परवानगी पोलिसांनी नाकारली आली होती. त्यामुळे वैराग पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून सीआरपीसी 149 प्रमाणे नोटीस देऊन आंदोलनाला मज्जाव केला होता. तरीदेखील सर्जापूर येथे संजीवनी बारंगुळे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत येऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला. याशिवाय त्यात कोरोना रोगाच्या पार्श्‍वभूमीवर तोंडावर मास्क नव्हता, त्यामुळे संगनमताने एकत्र येऊन त्यांनी कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नाही व धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरण्यास संभव असल्याने प्रहार संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा संजीवनी बारंगुळे यांच्यासह आठ जणांविरोधात वैराग पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तर बाळासाहेब कोरके यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून प्रहार संघटनेच्या संजीवनी बारंगुळे या कोरके यांच्या सर्जापूर येथील घराकडे शिक्षकांच्या विविध मागण्यां करिता गेल्या होत्या. या वेळी दलितमित्र प्रशांत भालशंकर यांच्याशी बाचाबाची होऊन भालशंकर यांना अश्‍लील व जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी बारंगुळे यांच्याविरोधात वैराग पोलिस ठाण्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार व नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतचा अधिक तपास उपविभागीय अधिकारी सिद्धेश्वर भोरे हे करत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

