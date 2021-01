जागरुकता वाढली तसे हेल्थ इन्शुरन्सचे वाढले वीस टक्के लाभार्थी !

सोलापूर ः हेल्थ इन्श्‍युरन्ससारख्या व्यवसायात विमाधारकांना उपचारासाठी मदत देण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. त्यासोबत लगेचच हॉस्पिटलच्या उपचाराचा खर्च मिळवण्यासाठी विमा घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्यादेखील वाढली आहे. कोरोनाच्या संकटातही आरोग्य विमा व्यवसायात वीस ते तीस टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याने विमा आरोग्य कवच बनत आहे.

आरोग्य विमा क्षेत्रात अगदी निवडक कंपन्या शहरात काम करतात. मूळ विमा क्षेत्राशिवाय आरोग्य विमा हे क्षेत्र स्वतंत्रपणे काम करु लागले. यामध्ये प्राधान्याने उपचारासाठी होणारा खर्च विमा संरक्षणातून मिळावा, या उद्देशाने काम केले जाते. कर्मचाऱ्यांना वेतन देणाऱ्या संस्थाकडून मेडिक्‍लेममधून उपचार खर्चाचे संरक्षण दिले जाते. सामान्य विमा योजनामध्ये केवळ मृत्यूनंतरच कुटुंबाला मिळणारे आर्थिक लाभ हे महत्वाचे ठरत होते. कोरोना साथीच्या काळात अचानक कोरोना उपचाराचा मोठा खर्च कोरोना रुग्णांना करावा लागला. मोठ्या प्रमाणात उपचारासाठी दाखल झालेल्या लोकांना उपचार खर्चाचे क्‍लेम मोठ्या प्रमाणात दिले गेले. क्‍लेम रकमेचे प्रमाण दोन ते अडीच पटीने वाढले.

त्यानंतर मात्र दुसऱ्या बदलाचा धक्का आरोग्य विमा क्षेत्राला बसला. उपचार खर्च मिळू शकणाऱ्या आरोग्य विम्याची मागणी वाढली. सर्वसाधारण विम्याकडून आरोग्य विम्याकडे वळलेल्या ग्राहकांची संख्या वाढली. तसेच नवीन ग्राहकांचा विमा घेण्यासाठी तयार होण्याचे प्रमाण (कन्व्हर्शन रेशो) वाढला आहे. यासोबत अनेक विमा कंपन्यांनी उपचारासाठी कॅशलेस सुविधा देऊ केल्या आहेत. शासनाच्या महात्मा फुले आरोग्य विमा योजना व केंद्राच्या आयुष्यमान भारत योजनेचादेखील उपयोग उपचारासाठी केला जात आहे. ठळक बाबी

- एकूण आरोग्य विमा उलाढालीत तीस टक्‍क्‍यांनी वाढ

- उपचार खर्चाचे क्‍लेम अनेक पटीने वाढल्याने कंपन्यावर भार

- नव्या ग्राहकांची संख्या वाढली

- उपचार खर्चाची तरतूद असलेल्या पॉलिसीचा ग्राहकाकडून शोध

- डिजिटल माध्यमातून व्यवसायाचा वेग अनेक पटीने वाढला उपचाराबद्दल जागरुकता

लोकांमध्ये उपचार, खर्चाच्याबाबत मोठी जागरुकता आली आहे. त्या दृष्टीने उपचार खर्चाचे संरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विम्याचे पर्याय निवडले जात आहे.

-तानाजी यादव, विमा अभ्यासक, सोलापूर



Web Title: Awareness increases the number of health insurance beneficiaries by twenty percent