प्लास्टिकचा तुकडा पोटात गेलेल्या बाळाविषयी चक्क आरोग्यमंत्र्यांना दिली चुकीची माहिती ! सुदैवाने बाळ सुखरूप

पंढरपूर (सोलापूर) : राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरणा दरम्यान एक वर्षाच्या बाळाच्या पोटात प्लास्टिकचा लहान तुकडा गेला होता. आज चार दिवसांनंतर पोटात गेलेले प्लास्टिकचे टोपण शौचाद्वारे बाहेर आले. त्यानंतर गेल्या चार दिवसांपासून चिंताग्रस्त असलेल्या बाळाच्या आई- वडिलांसह त्याच्या नातेवाइकांनी आज सुटकेचा नि:श्वास सोडला. दरम्यान, या घटनेला जाबाबदार असणाऱ्या आणि कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या भाळवणी (ता. पंरपूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी आणि संबंधित कार्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज "सकाळ'शी बोलताना दिली. रविवारी (ता. 31) पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमे अंतर्गत भाळवणी येथील माधुरी बुरांडे यांच्या एक वर्षाच्या बाळाला पोलिओची लस देताना वैद्यकीय कर्मचाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे बाळाच्या तोंडात प्लास्टिकचे टोपण गेले होते. त्यानंतर बाळाला त्रास सुरू झाला होता. पंढरपूर येथील खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करून प्राथमिक उपचार केले होते. हा धक्कादायक प्रकार येथील सामाजिक कार्यकर्त्या राजेश्री ताड यांनी समोर आणल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली होती. याबाबते वृत्त सर्वप्रथम ऑनलाइन "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध होताच राज्यभरात खळबळ उडाली होती. "सकाळ'च्या वृत्ताची राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही माहिती घेतली होती. परंतु येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनाही चुकीची माहिती देत त्यांचीही दिशाभूल केल्याचे आता समोर आले आहे. दरम्यान, आज चौथ्या दिवशी बाळाच्या पोटात गेलेले प्लास्टिकचे टोपण आज सकाळी त्याच्या शौचाद्वारे बाहेर आले. त्यामुळे बाळाच्या जीविताचा धोका आता पूर्ण टळला असून त्याची प्रकृती उत्तम असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या राजेश्री ताड यांनी दिली. आरोग्यमंत्र्यांचा दावा फोल

ही घटना घडल्यानंतर राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी येथील स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी काल सर्व दूरचित्र वाहिन्यांवर बाळाच्या पोटात प्लास्टिकचा तुकडा गेला की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त करत अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाविषयी थेट बोलणे टाळले होते. दरम्यान, आज चौथ्या दिवशी लसीकरणा दरम्यान बाळाच्या पोटात गेलेले प्लास्टिकचे टोपण शौचाद्वारे बाहेर आल्याने खुद्द आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेली साशंकता दूर होऊन खरी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. आता आरोग्यमंत्री संबंधित अधिकारी कोणती आणि कधी कारवाई करतात, याकडेच येथील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

