सोलापूरच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ सतर्क; कारवाईचा आवळला फास 

मोहोळ (जि. सोलापूर) : सोलापूर शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ तालुका सतर्क झाला असून आज सकाळपासून मोकाट फिरणाऱ्याची व शहरात येणाऱ्यांची शिवाजी चौकात पोलिसांनी धुलाई केली जात आहे. वाहतूक शाखेने सुमारे 70 मोटरसायकलस्वारांवर कारवाई करून मोटरसायकल ताब्यात घेतल्या आहेत.

मोहोळ हा सोलापूरपासून सर्वात जवळचा तालुका आहे. त्यामुळे सोलापूरहून नागरिकांची ये-जा सुरू असते. शहरात येणारा मुख्य रस्ता सील केला आहे, तर चोरवाट्या बंद केल्या आहेत. शहरात पोलिसांसह कमांडोंची फिरती गस्त सुरू आहे. त्यामुळे मोकाटांची पाळताभुई थोडी झाली आहे. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे.

तहसीलदार जीवन बनसोडे व पोलीस निरीक्षक सुर्यकांत कोकणे हे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. दरम्यान, आज दुपारी एक वाजता प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी मोहोळला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. पोलीस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे हे स्वतः मोबाईल व्हॅनमधून ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून नागरिकांना घरात राहण्याचे आवाहन करीत आहेत. दरम्यान, तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोहोळला न येण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

