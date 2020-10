बापरे...बजाज फायनान्सचे हप्ते भरले नाहीत म्हणून बेल्टने मारहाण 

सोलापूर : बजाज फायनान्स कडून घेतलेल्या दुचाकीचे हप्ते भरले नाही म्हणून शिवीगाळ, दमदाटी करून बेल्टने मारहाण केल्याची घटना सोलापुरात घडली आहे. दमदाटी करुन त्यांनी माझ्याकडून गाडीची चावी घेतली. सोमवारी बजाज फायनान्सच्या ऑफिसला ये असे सांगून ते माझ्याकडील मोटरसायकल घेऊन गेले असल्याची फिर्याद नागनाथ महादेव बंडगर (वय 19, रा. चिंचोली नजिक, ता. अक्कलकोट) यांनी विजापूर नाका पोलिसात दिली आहे. या फिर्यादीवरून विजापूर नाका पोलिसांनी बजाज फायनान्सच्या दोन अनोळखी व्यक्तीं विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. 2) सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास जुळे सोलापुरातील गोविंदश्री मंगल कार्यालया जवळील गितानगरमधील सरस्वती रेसिडेन्सी जवळ घडली. बंडगर यांचे सरस्वती रेसिडेन्सी जवळ स्लॅप भरण्याचे काम सुरू आहे. त्या ठिकाणी ते शुक्रवारी सकाळी मोटरसायकल (एम. एच. 13 - 9729) घेऊन गेले होते. या ठिकाणी आलेल्या दोन अनोळखी इसमांनी ही गाडी कोणाची आहे? अशी विचारणा केली. त्यावेळी नागनाथ बंडगर हे मोटरसायकल जवळ आले. ही गाडी माझ्या मामाच्या नावावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

