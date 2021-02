वडिलांनंतर मुलगाही झाला सरपंच ! वडाळ्याच्या सरपंचपदी जितेंद्र साठे तर वांगीच्या सरपंचपदी गाडे 

उत्तर सोलापूर : उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील वडाळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी जितेंद्र साठे तर उपसरपंचपदी अनिल माळी यांची बिनविरोध निवड झाली. वांगी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी हनुमंत गाडे व उपसरपंचपदी आबासाहेब आवताडे यांची निवड करण्यात आली. वडाळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी वडील बळिराम साठे यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र जितेंद्र साठे यांना 31 वर्षांनंतर सरपंचपदाची संधी मिळाली आहे. वडाळा व वांगी या दोन गावच्या सरपंच, उपसरपंच निवडी गुरुवारी जाहीर करण्यात आल्या. त्यामध्ये वडाळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी साठे यांची निवड झाली. जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेते बळिराम साठे यांनी 1989 पर्यंत गावच्या सरपंचपदाची धुरा सांभाळली होती. जवळपास साडेचोवीस वर्षे त्यांनी वडाळ्याचे सरपंच म्हणून कामकाज पाहिले होते. त्यानंतर तब्बल 31 वर्षांनी त्यांच्या चिरंजीवाच्या गळ्यात सरपंचपदाची माळ पडली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून वडाळा ग्रामपंचायतीवर बळिराम साठे यांची एकहाती सत्ता आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्षपद त्यांच्याकडे आहे. वडाळा ही ग्रामपंचायत बिनविरोध करण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात प्रयत्न झाले होते; मात्र त्यामध्ये यश आले नाही. ग्रामपंचायतीच्या सर्वच्या सर्व जागा साठे यांनी जिंकल्या होत्या. वांगी ग्रामपंचायतीवर मागील अनेक वर्षे पाटील गटाची सत्ता होती. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत ती सत्ता उलथवून लावत आबासाहेब अवताडे यांनी सत्ता मिळवली आहे. ते साठे यांचे समर्थक आहेत. वांगीच्या सरपंचपदी गाडे यांची निवड करण्यात आली. सरपंच आरक्षणामध्ये वांगीचे सरपंच आरक्षण अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव होते. मात्र त्या ठिकाणी अनुसूचित जाती महिलेचा ग्रामपंचायत सदस्य नसल्यामुळे अनुसूचित जाती पुरुषाला सरपंच होण्याची संधी मिळाली आहे. उपसरपंचपदी पॅनेल प्रमुख आवताडे यांची निवड करण्यात आली आहे. बुधवारी तेलगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच यांची निवड झाली. सरपंचपदी रेवणसिद्ध पुजारी तर उपसरपंचपदी काजल बनसोडे यांची निवड करण्यात आली. 9 फेब्रुवारी रोजी कोरम अभावी सरपंच निवड स्थगित करण्यात आली होती. सेवानिवृत्त मेजर झाले उपसरपंच

वांगीच्या सरपंचपदी निवड झालेले गाडे हे पदवीधर असून युवक आहेत. 2016 मध्ये त्यांनी पदवी घेतली आहे. तर उपसरपंचपदी विराजमान झालेले आवताडे हे माजी सैनिक आहेत. सैन्यातील सेवा संपल्यानंतर त्यांनी लोकसेवेचा वसा घेत गावच्या सरपंचपदी विराजमान होण्याचा मान मिळवला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Baliram Sathes son Jitendra Sathe became the Sarpanch of Wadala Gram Panchayat