हातपंपाला सलाईन लावून केले बॅन्डेज : सेनेचे आंदोलन 

सोलापूर: सुस्थितीत असलेला हातपंप पूर्ववत करून देण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ हातपंपाला सलाईन व बॅंन्डेज बांधून शिवसेनेच्यावतीने आगळ्यावेगळ्या पध्दतीने आंदोलन करण्यात आले.

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कंत्राटदाराने लक्ष्मी मंडई परिसरातील सार्वजनिक हातपंपावरील इलेक्‍ट्रिक मोटार त्याची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी काढून घेतली. नंतर त्याच्याकडील इलेक्‍ट्रिक मोटार लावली. काम संपल्यानंतर त्या कंत्राटदाराने त्याची इलेक्‍ट्रिक मोटार काढून घेतली व पूर्वीची मोटारदेखील घेऊन सर्व साहित्य घेऊन निघून गेला. त्यामुळे शिवसेनेच्यावतीने त्या कंत्राटदाराला हातपंप पुर्ववत करून देण्यास सांगितले होते. याबाबत विभागीय अधिकारी तपण डंके यांनाही समक्ष भेटून कल्पना दिली होती. चार दिवसात काम करून देतो म्हणून आता पंधरा दिवस झाले तरी कंत्राटदार हातपंप पूर्ववत करून देत नाही. सुस्थितीत असलेला हात पंप इलेक्‍ट्रक मोटार काढल्यामुळे बंद झाला. त्यामुळे शिवसेनेच्या वतीने या हातपंपाला सलाईन व बॅंडेज बांधण्यात आले. याप्रसंगी शिवसेनेचे विभागीय संघटक महेश धाराशिवकर, अमित अंजीखाणे, विश्वनाथ गोयल, सुशील बायस, वागदूरगीसह या परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.



