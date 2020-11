निवृत्तीनाथ महाराज समाधी मंदिर जीर्णोद्धारासाठी बंडातात्या कराडकर यांनी दिले 11 लाख ! 

नातेपुते (सोलापूर) : त्र्यंबकेश्वर येथील श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज समाधी मंदिर जीर्णोद्धारासाठी युवकमित्र ह. भ. प. बंडातात्या कराडकर यांनी 11 लाख 11 हजार 111 रुपये प्रज्ञाचक्षू त्र्यंबकबाबा भगत यांच्या हस्ते विश्वस्तांकडे दिले. याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे, की युवकमित्र बंडातात्या कराडकर यांनी 2008 सालापासून दरवर्षी एका ज्योतिर्लिंगावर गाथा पारायण सोहळ्याचे आयोजन केले होते. बारावे पारायण श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे 4 मार्च रोजी पार पडले होते. मात्र त्यानंतर कोरोनामुळे लॉकडाउन सुरू झाले. त्यामुळे जमा - खर्च सादर करता आला नव्हता.

या सर्व पारायण सोहळ्यातील उर्वरित रक्कम सिन्नर भूषण, प्रज्ञाचक्षू त्रंबकबाबा भगत, ज्येष्ठ कीर्तनकार माधवबाबा घुले यांच्या हस्ते विश्वस्त संजय महाराज धोंडगे, जयंत महाराज गोसावी यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आली. या वेळी रामकृष्ण महाराज लहवीतकर, माधवदास महाराज राठी, त्र्यंबकराज देवस्थानचे विश्वस्त संतोष कदम, ललिता शिंदे, दीपक महाराज देशमुख, दत्ता राऊत, प्रवीण वाघ, ज्ञानेश्वर आरोटे, सागर दौंड, व्यसनमुक्त युवक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष शहाजी काळे, स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी व वारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बंडातात्या कराडकरांनी स्वीकारली सोने जमा करण्याची जबाबदारी

निवृत्तीनाथ महाराज मंदिराच्या कळसासाठी लागणारे सर्व सोने जमा करण्याची जबाबदारी युवकमित्र बंडातात्या कराडकर यांनी स्वीकारली आहे. सप्ताहाच्या काळात विविध प्रकारे मदत, श्रमदान करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा या वेळी गौरव करण्यात आला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Bandatatya Karadkar gave Rs 11 lakh for the renovation of Nivruttinath Maharaj Samadhi Temple