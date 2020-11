बॅंक ऑफ इंडियाचे एटीएम फोडले; साडे अकरा लाखाचा ऐवज लंपास

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : येथील माढा रस्त्यालगत असलेले बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम मशीन गॅस कटरच्या फोडून चोरट्यांनी ११ लाख ४२ हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली. याबाबत सचिन सुखदेव चौधरी (वय ३० रा. शिरोळे, ता बार्शी) यांनी कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. बॅंक ऑफ इंडिया, कुर्डुवाडी शाखेच्या माढा रस्त्यालगत असलेले एटीएम फायनान्शियल सिस्टीम सॉफ्टवेअर प्रा.लि.या कंपनीचे आहे. फिर्यादी हे या कंपनी मध्ये एरिया मॅनेजर म्हणून काम करत आहेत. सोमवारी दुपारी ३ ते ४ च्या सुमारास सीएमएस कंपनीकडील कॅश लोड करणारे कर्मचारी आश्रम बेडकूते (रा. वरकुटे, ता. करमाळा), अनिल भाग्यवंत (रा.झरे ता.करमाळा) यांनी बँकेच्या कुर्डुवाडी शाखेतून ५ लाख रुपये सदर एटीएम मशीन मध्ये भरले होते. मंगळवारी (ता २४) रात्री १२ वाजून ५ मिनिटे ते पहाटे ५ च्या दरम्यान अज्ञात चोरट्यांनी २४ तास सेवेसाठी उघडे असलेल्या या एटीएमच्या दरवाज्यातून आत जाऊन मशीनचे समोरील बाजूचे लॉक गॅस कटरच्या साहाय्याने तोडून आतील सुमारे ११ लाख ४२ हजार रुपयांची रोकड चोरट्यांनी चोरुन नेली. सकाळी एटीएमची स्वच्छता करण्यासाठी अरविंद जगताप (रा.कुर्डुवाडी) तेथे आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात ही घटना आली. त्यांनी लगेच बँक ऑफ इंडिया कुर्डुवाडीचे शाखाप्रबंधक उदय काकपूरे यांना सांगितले. श्री काकपूरे यांनी तात्काळ पोलिसांना ही घटना कळवली. घटनास्थळी सहायक पोलिस निरीक्षक चिमणाजी केंद्रे व श्री काकपूरे यांनी भेट दिली. चोरट्यांनी २ हजार रुपयांच्या ६ नोटा, ५०० रुपयांच्या २२५३ नोटा, १०० रुपयांच्या ३५ नोटा चोरुन नेल्या आहेत. यामध्ये एटीएम मशीनचे २५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Bank of Indias ATM has opened with the help of a gas cutter at Kurduwadi