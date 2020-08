बार्शी (सोलापूर) : बार्शी शहर आणि तालुक्‍यातील बुधवारी प्राप्त झालेल्या 186 तपासणी अहवालामध्ये 55 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. तर कोरोनामुळे पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. शहरातील 108 तर ग्रामीणमधील 23 असे 131 जण निगेटिव्ह आले असून कोरोनाबाधितांची संख्या 1 हजार 938 झाली आहे, अशी माहिती तहसीलदार डी. बी. कुंभार यांनी दिली.

शहरातील 151 व ग्रामीणमधील 35 असे 186 अहवाल प्राप्त झाले. यामध्ये शहरातील 43 व ग्रामीणमधील 12 असे 55 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. शहर व ग्रामीणमधील प्रत्येकी 44 अशा 88 जणांचा आत्तापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी शहरातील चार तर ग्रामीणमधील एक जणाचा मृत्यू झाला आहे. शहरात 1 हजार 161 तर ग्रामीणमध्ये 777 असे एकूण 1 हजार 938 जण कोरोनाबाधित आहेत. शहरातील नागणे प्लॉट, देशमूख प्लॉट, आडवा रस्ता, सोमवार पेठ, मंगळवार पेठ, कुर्डुवाडी रोड, वैदू वस्ती, छत्रपती कॉलनी, गवळे गल्ली, दाणे गल्ली, म्हेत्रे चाळ, दत्तबोळ येथे प्रत्येकी एकजण आढळला आहे. पाटील प्लॉट, नाळे प्लॉट, घोडके प्लॉट, राऊळ गल्ली येथे प्रत्येकी दोन जण तर कासारवाडी रोड चार, व्हनकळस प्लॉट तीन, सुभाषनगर तीन, पुनमिया प्लॉट चार, गाडेगाव रोड पाच, असे 43 जण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. ग्रामीण भागातील वैराग तीन, बावी (आ) दोन, लक्ष्याचीवाडी, उपळे दुमाला, कदमवस्ती, सौंदरे, पानगाव, घारी, कव्हे येथे प्रत्येकी एक जण असे 12 नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. संपादन : वैभव गाढवे

