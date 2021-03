दंड वसुलीत बार्शी अव्वल तर माढा मागे  कोरोनाचे नियम मोडणाऱ्यांकडून साडेसात लाख रुपायांची वसुली : उपअधिक्षक अभिजित धाराशिवकर यांची माहिती 

वैराग (ता. बार्शी) : मास्क न वापरणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, सोशल डिस्टगिंग न पाळणे अशा नियम मोडणाऱ्या लोकांवर पोलिस प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई केली आहे. गेली वीस दिवसात कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाययोजनांचे उल्लंघन करणाऱ्या पाच पोलिस स्टेशन अंतर्गत 1 हजार 710 लोकांवर कारवाई करीत 7 लाख 54 हजारांचा दंड वसूल केल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी अभिजित धाराशिवकर यांनी वैराग येथे बोलताना दिली . 22 फेब्रुवारी ते 12 मार्च अखेर बार्शी उपविभागामध्ये बार्शी शहर पोलिस स्टेशनने 777 जणांवर कारवाई करीत 3 लाख 72 हजार 600 रुपये दंड वसूल करून सर्वाधिक कारवाई केली आहे. तर सर्वात कमी माढा पोलिस स्टेशनने 149 जणांवर कारवाई करीत 56 हजार 600 रुपये दंड वसूल केला आहे. पांगरी पोलीस स्टेशनने 312 जणांवर कारवाई करीत 1 लाख 7 हजारांची दंडात्मक कारवाई करीत दोन क्रमांकाची कारवाई ठरली. वैराग पोलिस स्टेशनने 259 जणांवर कारवाई करीत 1 लाख 4 हजार 800 रुपयांचा दंड वसूल केला तर बार्शी तालुका पोलिस स्टेशनने 213 जणांवर कारवाई करीत त्यांच्याकडून 1 लाख 3 हजार 500 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, सोलापूर जिल्हा ग्रामीण पोलिस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते, अप्पर पोलिस अधिक्षक अतुल झेंडे यांनी दिलेल्या आदेशावरून बार्शी उपविभागातील पोलीस ठाणे अंतर्गत 22 फेब्रुवारी ते 12 मार्चअखेर पर्यंत कारवाई केल्याची महिती पोलिस उपअधीक्षक धाराशिकर यांनी पत्रकारांना दिली. यापुढे नियम कोरोना विषाणू नियम मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा उपअधिक्षकांनी बोलताना दिला आहे. संपादन : अरविंद मोटे

