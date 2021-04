सावध एैका.. कोरोनाच्या हाका.....नव्या लाटेबद्दल तज्ज्ञ डाॅक्टरांचे अपडेटस 

सोलापूरः कोरोनाच्या नव्या लाटेमध्ये संसर्गाची तिव्रता वाढलेली आहे. त्यामुळे कोरोनाविरुध्द लढण्यासाठी लसीकरणाचे शस्त्र हाती आले असले तरी नियमांचे पालन करत नागरिकांना कोरोना विरुध्दची लढाई लढावी लागणार आहे.

या आधारावर कोरोनाच्या नव्या लाटेचा परिणाम अभ्यासण्याचे काम वैद्यकीय क्षेत्राकडून सुरु आहे. या अभ्यासाद्वारे उपचार यंत्रणा अद्ययावत केली जात आहे. नव्या लाटेत कोरोनाचा संसर्ग अधिक वेगाने होतो आहे. वेगाने वाढलेला संसर्ग आजाराची लक्षणे कीती गंभीर करू शकतो याकडे डॉक्‍टर लक्ष देत आहेत. लसीकरणाने दिलासा मिळाला तरी नव्या लाटेत तरुण व लहान मुले अधिक सापडतील का याकडे बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. लोकांमधील कोरोनाची धास्ती कमी झाली व जागरुकता वाढली याचा उपयोग कोरोनाच्या नव्या लढाईत चांगला होईल असे मानले जाते. नव्या लाटेचे अपडेटस

- आणखी चार ते पाच औषधांची निर्मिती चाचणीच्या प्रतिक्षेत

- कमी ते मध्यम स्वरुपाच्या रुग्णांसाठी नवी औषधे प्रभावी ठरतील

-नवी औषधी ही रामबाण नव्हे तर लाक्षणिक उपायावर आधारित असतील

- लसीकरणामुळे आजाराची तिव्रता कमी होईल

- लसीकरण व जागरुकतेमूळे जिवित हानी कमी करता येऊ शकेल

- प्लाझ्मादानातून प्रतिकारक्षम आयजीजी अँटीबॉडीजचा उपयोग

- लवकर निदान व लवकर उपचार हाच उपाय खरा

- लसीकरण कोमॉर्बिड लोकांना फायदेशीर

- आजाराची एक साथ येऊन गेल्यानंतर समाजात तयार होणारी हर्ड इम्युनिटी महत्वाची

- संसर्गजन्य आजार हे मास (मोठी साथ) कडून पुढे स्पोरॅडिक ( तुरळक लागण) हा प्रवास कोरोनाचा होण्याची शक्‍यता

- मास्क, सॅनिटायझर व सोशल डिस्टन्सचे उपाय सर्वाधिक संरक्षणाचे

- स्वतःमध्ये परिवर्तन (म्युटेशन) करणे हा विषाणूंचा गुणधर्म प्रभावी

- नव्या लाटेत विषाणूची संसर्गाची क्षमता खुप अधिक वाढलेली आहे.

- सध्या रेमीडिसीवीरचा लवकर केलेला उपयोग प्रभावी

- यावेळी कोरोना नियमांची माहिती असल्याने लॉकडाऊनचा उपयोग करणे चुकीचे

ृ- या संसर्गात ताप येणे व हातपाय गळून जाणे हे प्राथमिक लक्षणे

- लसीकरणानंतर प्रतिकारक्षमता येण्यास काही महिन्याचा कालावधी या बद्दल आश्‍विनी हॉस्पिटलचे तज्ञ तथा पहिले प्लाझ्मा दान करणारे डॉ. निर्मलकुमार तापडिया यांनी सांगितले की, कोरोनाची दुसरी लाट येत असताना नागरिकांना याही वेळी केवळ मास्क, सोशल डिस्टन्स व हात धुणे हेच उपाय पुर्वीच्या अनुभवानुसार सातत्याने करावे लागतील. एवढेच की आता नागरिक या नियमांशी परिचित झाले आहेत. उत्तम पध्दतीने नियम पाळून त्यांना स्वतःला संरक्षीत करता येणार आहे. या सोबत लसीकरणाची मदत त्यांना मिळणार आहे.

सोलापूर सहकारी रुग्णालय, सिएनएसचे फिजीशिअन तथा आयसीयु तज्ञ डॉ. विशाल गोरे यांनी सांगितले की, लक्षणे दिसताच लवकर उपचार करून घेणे हेच महत्वाचे आहे. लवकर उपचाराचे परिणाम खुपच अधिक चांगले आहेत. लोकांनी संकोच किंवा भीती न बाळगता उपचार करावेत. कोरोनाच्या लाटा येतच राहतील. वैयक्तीक जीवनशैली, स्वच्छता, निजंतुकीकरणासारखे उपाय प्रभावी मानले पाहिजेत.



