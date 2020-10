यशवंतभाऊ व राजूबापूंवर जो विश्वास दाखवला तोच आमच्यावर दाखवावा : गणेश पाटील 

भोसे (क) (सोलापूर) : कै. यशवंतभाऊ व कै. राजूबापू यांच्यावर जो विश्वास दाखवला तोच विश्वास आमच्यावर दाखवावा, त्याला अजिबात तडा जाऊ दिला जाणार नाही. इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने आम्ही दर देऊ. चालू गळीत हंगामात एक लाख टन गाळपाचे उद्दिष्ट असून त्या दृष्टीने सर्व तयारी झाली आहे, असा विश्‍वास कृषिराज शुगरचे कार्यकारी संचालक गणेश पाटील यांनी ऊस उत्पादकांना दिला. भोसे (ता. पंढरपूर) येथील कृषिराज शुगरच्या द्वितीय गळीत हंगामाच्या प्रारंभाप्रसंगी श्री. पाटील बोलत होते. प्रमुख पाहुणे जयवंत महाराज बोधले म्हणाले, समाजकारण आणि राजकारण याला आध्यात्मिकतेचे अधिष्ठान असलेले हे पाटील घराणं असून त्यांनी उभा केलेल्या कृषिराज शुगरमधून उत्पादित झालेल्या मालाला आध्यात्मिकतेचा गंध असेल. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अतुल खरात म्हणाले, कै. राजूबापू पाटील यांनी आपल्या भागातील शेतकरी हा सक्षम झाला पाहिजे या तळमळीने हा कारखाना उभा केला; परंतु दुर्दैवाने तेच आपल्यात नाहीत. परंतु त्यांचे विचार आपल्यामध्ये आहेत. त्यांच्या विचारानेच भविष्यात वाटचाल केली जाईल. प्रारंभी कै. यशवंतभाऊ, कै. राजूबापू व कै. महेश पाटील यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. या वेळी भोसे सोसायटीचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील, शेखर पाटील, सहकार शिरोमणीचे संचालक दिनकर कदम, शहाजीराव पाटील, जयवंत गावंधरे, सरपंच आदिनाथ देशमुख, माउली कोरके, महादेव पाटील, अंकुश पाटील, अनिकेत पाटील, विनोद पाटील, सुधीर भोसले, बंटू नागणे, मारुती कोरके, दिलीप पवार, चांगदेव जमदाडे, सुनील तळेकर, धैर्यशील पाटील, आशीष पाटील, नागनाथ भांडे, अविनाश पाटील, सुधीर व्यवहारे, कालिदास साळुंखे, बंडू पवार आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Beginning of the second crushing season of Krishiraj Sugar