सावधान, पुढे आहे खड्डा : बाजारपेठेतील रस्ते बनले धोकादायक 

सोलापूरः शहरातील बाजारपेठांमधील अंतर्गत रस्त्यावरील खोदलेल्या खड्‌ड्‌यामुळे अपघाताची संख्या वाढली आहे. या प्रकारांमुळे त्रस्त झालेल्या व्यापाऱ्यांनी खड्ड्याच्या काठावर लाल झंडे लावून गांधीगिरी केली. हेही वाचाः सिव्हिलमध्ये अन्य आजारासाठी स्वतंत्र ओपीडी, मंगळवार, गुरुवार, शनिवारी उपचाराची सोय मागील काही दिवसापासून शहरातील बाजारपेठांमध्ये ड्रेनेज व जलवाहिनी टाकण्याची कामे सुरू आहेत. यामध्ये बाजारपेठेतील सर्वाधिक भागांमध्ये रस्त्यांची खोदाई केलेली आहे. अनेक ठिकाणी तीन ते चार फुटाचे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा प्रश्‍न अधिकच अडचणीचे बनला. मूळातच बाजारपेठेचे अंतर्गत रस्ते अरुंद आहेत. या रस्त्यावर चारचाकी वाहने, तर सोडाच पण अगदी दुचाकी चालवता येत नाहीत. दुचाक्‍यांची संख्या वाढली, तर पादचाऱ्यांना पायी जाण्यासाठी रस्ता राहत नाही.

अनेकवेळा काही भागांमध्ये सायंकाळनंतर पथदिव्यांचा प्रकाश कमी असतो. मोबाईल गल्ली, नवी पेठ, फौजदार चावडी, चाटी गल्ली, मधला मारुती, भांडे गल्ली आदी भागांमधील सर्व बाजारातील रस्ते खोदकामामध्ये अडकले आहेत. बाहेरगावाहून येणाऱ्या ग्राहकांना रस्त्यांची व खड्डयांची नेमकी माहिती नसते. त्यामुळे छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत. वाहने खड्ड्यात पडून वाहनचालक जखमी होण्याचे प्रकार होत आहेत. प्रत्यक्षात बाजारपेठेमधील रस्त्यांची कामे आधी पूर्ण करून रस्ता सुरळीत करण्याची गरज आहे. तेथील व्यापारी व ग्राहकांची वर्दळ लक्षात घेऊन ही कामे वेगाने पूर्ण करणे आवश्‍यक आहेत. अपघातानंतर बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी आज खोदकामाच्या काठावर लाल झेंडे लावून गांधीगिरी केली. दिवाळीच्या वेळीदेखील या त्रासाला सर्वांनाचा सामोरे जावे लागले. आता लग्नसराईचा बाजार भरल्याने पुन्हा अडचण झाली आहे. बाजारातील रस्ते आधी पूर्ण करावेत

स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांनी बाजारपेठेतील अर्धवट कामे लवकर पूर्ण करावीत. त्यामुळे ग्राहक व व्यापाऱ्यांचा त्रास कमी होण्यास मदत होणार आहे.

- राजू राठी, अध्यक्ष सोलापूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स



