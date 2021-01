हरकतींसाठी जोडलेले दाखले नेमके कुणाच्या सहीचे? उच्च न्यायालयात होणार आज सुनावणी 

मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍यातील भोसे ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आखाड्यातील 14 उमेदवारांचे अर्ज विविध हरकती घेत अपात्र ठरवण्यात आले. परंतु हरकतींसाठी जोडलेल्या दाखल्यावरून दाखल याचिकेवर आज (गुरुवारी) पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याबाबत सविस्तर हकीकत अशी, की भोसे ग्रामपंचायतसाठी पाच प्रभागांतून 57 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. या उमेदवारांकडे शौचालय आहे, तशी नोंद ग्रामपंचायतीकडे आहे. तरीही अर्ज छाननीच्या वेळी पाच प्रभागांतील प्रभाग एकमध्ये तीन, दोनमध्ये चार, प्रभाग तीनमध्ये एक, प्रभाग चारमध्ये चार आणि प्रभाग पाचमधील सहा इतक्‍या उमेदवारांच्या अर्जांना हरकती घेण्यात आल्या. त्यामुळे आखाड्यात 43 अर्ज शिल्लक राहिले. हरकतींमध्ये या उमेदवारांकडे शौचालय नाही व काही उमेदवारांनी ग्रामपंचायतीकडे ठेकेदारी स्वरूपाचे काम केल्याचे पुरावे म्हणून ग्रामसेवकांचे दाखले जोडण्यात आले. परंतु, या दाखल्यांबाबत या ग्रामपंचायतीकडे दोन ग्रामसेवकांनी कामकाज केले असून, संबंधित ग्रामसेवकांनी दाखल्याबाबत हात वर केल्यामुळे हरकतीसाठी घेतलेले दाखले नेमके कुणाच्या सहीचे, असा प्रश्न अपात्र उमेदवारांना छाननी दरम्यान पडला. दरम्यान, याबाबत हरकतीसाठीचे ग्रामसेवकांसोबत झालेले फोन रेकॉर्ड व व्हॉट्‌सऍपवर टाकलेले मेसेज हे पुरावे म्हणून तहसीलदारांना दाखवण्यात आले. परंतु हरकती घेण्याची वेळ निघून गेल्याने 14 उमेदवार अपात्र झाले. यावर ग्रामपंचायतीच्या "8 अ'ला शौचालयाची नोंद आहे, शिवाय ग्रामपंचायतीकडे ठेकेदारी केली नाही, ग्रामसेवकांच्या बनावट सहीचे दाखले जोडून उमेदवाराला अपात्र करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी कर्मवीर आवताडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपाशंकर दत्ता व व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात दोन दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. गटविकास अधिकारी यांनी 25 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत दोन ग्रामसेवकांनी आपण दाखले दिले नसल्याचा अहवाल तहसीलदारांना दिला, तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत न्यायालयात सादर केल्याने आजच्या सुनावणीकडे उमेदवारांसह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Bhose Gram Panchayats application for ineligible candidates will be heard in the High Court today