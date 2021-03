मोठी बातमी ! विद्यापीठाची 26 एप्रिल ते 20 मेपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, शहर-जिल्ह्यातील रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून आता ही परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (बीए, बी-कॉमसह इतर) विद्यार्थ्यांची परीक्षा 26 एप्रिल ते 4 मे तर अभियांत्रिकी आणि फार्मसी, आर्किटेक्‍चर विद्यार्थ्यांची परीक्षा 5 ते 20 मे या काळात होणार आहे. ठळक बाबी... प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा (पारंपारिक अभ्यासक्रम) 26 एप्रिल ते 4 मेपर्यंत होईल

अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्‍चरच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 5 ते 20 मे या कालावधी होणार

विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांची सोमवारी (ता. 15) बैठक

अभियांत्रिकी व फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांची प्रथम व तृतीय सत्र परीक्षा एकाचवेळी घेण्याचे नियोजन

विद्यापीठ आणि संलग्नित 101 महाविद्यालयांमधील 38 हजार विद्यार्थी देणार परीक्षा सोलापूर शहरात व जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मागील 13 दिवसांत बाराशेहून अधिक रूग्ण आढळले असून 20 हून अधिक रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस व महापालिका प्रशासनाने बेशिस्तांवरील कारवाई कडक केली आहे. दुसरीकडे सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून कोरोनासंबंधीचे निर्बंध आणखी कडक केले जाणार आहेत. तत्पूर्वी, संभाव्य परिस्थितीनुसार विद्यापीठाने ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले होते. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑफलाइन घेणे अशक्‍य आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत विद्यापीठाने आता परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचे निश्‍चित केले असून मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक विद्यापीठाकडून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अभियांत्रिकी व फार्मसीसाठी काही विद्यार्थी थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची प्रथम व तृतीय सत्र परीक्षा एकाचवेळी घेतली जाणार आहे, असेही विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. कुलगुरुंच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थीहिताचे नियोजन

पारंपारिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन व ऑफलाइन घेण्याचे नियोजन केले आहे. कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कोरोनाची परिस्थिती पाहून ही परीक्षा ऑनलाईनच होईल. त्यासंबंधीचा निर्णय सोमवारी अथवा मंगळवारी जाहीर केला जाईल.

- श्रेणिक शहा, परीक्षा नियंत्रक, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ

Web Title: Big news! University online exams from April 26 to May 20