मंगळवेढ्यातील जंगलगी परिसर बर्ड फ्लूचा अलर्ट झोन 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्‍यातील जंगलगी येथील पोल्ट्री फार्ममधील नऊ कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याने या कोंबड्यांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेला पाठविण्यात आले होते. प्रयोगशाळेचा अहवाल अद्याप येणे बाकी असून या पक्षांचा मृत्यू बर्ड फ्लू सदृश्‍य रोगाने झाल्याचे निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे खबरदारीची उपाययोजना म्हणून जंगलगीपासून दहा किलोमीटरचा परिसर अलर्ट झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी याबाबतचे आदेश आज काढले आहेत. राज्यात परभणी व लातूर या ठिकाणी बर्ड फ्लू दाखल झाल्यानंतर पोल्ट्री व्यवसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मंगळवेढा तालुक्‍यांमध्ये पशुसंवर्धन विभागाने सर्व पोल्ट्री फार्म परिसरातील कोंबड्यांची नियमित तपासणी करावी. कोंबड्यांचा मृत्यू आढळल्यास नियंत्रण कक्षाला माहिती द्यावी, कुकुट पालकांनी मेलेल्या कोंबड्यांचा किंवा आजारी पक्षांची माहिती तालुका पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना व नियंत्रण कक्षाला द्यावी, जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सर्व पोल्ट्री फार्म तसेच परिसरातील कुक्कुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भेटी देऊन पक्षांची संख्या, पक्षांमधील मृत्यूची संख्या यांची माहिती घ्यावी, याबाबतचा सात दिवसांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्याचाही आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिला आहे.

