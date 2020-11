सोलापूरातील रस्त्यावर अवतरले पक्षीजगत : पक्षी सप्ताहानिमित्त फिरते छायाचित्र प्रदर्शन 

सोलापूर : सकाळच्या रम्य वेळी रस्त्याच्या बाजूला पदपथावरच तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या पक्ष्यांच्या छबी अवतरल्या तर कोणालाही अत्यानंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. हाच अत्यानंद सोलापूरच्या वेगवेगळ्या भागातील नागरिकांना सध्या अनुभवता येत आहे. 5 ते 12 नोव्हेंबर या कालावधीत राज्य सरकारने पक्षी सप्ताह साजरा करण्याचे ठरवले आहे. त्यानिमित्त शहरातील विविध भागात दररोज सकाळी 6ते 9 पर्यंत पंकज चिंधरकर यांनी छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने मारुती चितमपल्ली यांच्या नव्वदाव्या वाढदिवसानिमित्त 5 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर या कालावधीत पक्षी सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. वन खात्याच्या वतीने निसर्ग परिचय केंद्र, सिध्देश्‍वर वनविहार येथे पक्ष्यांचे पंख, दुर्मीळ वृक्षांची फळे, बिया यांच्या प्रदार्शानाचे आयोजन केले आहे. तसेच पंकज चिंधरकर यांनी संग्रहित केलेल्या छायाचित्रांचे फिरते प्रदर्शन ही आयोजित केले आहे.

जगविख्यात छायाचित्रकारांनी टिपलेल्या भारतात आढळणाऱ्या अनेक देशी-विदेशी पक्ष्यांची ही छायाचित्रे अतिशय सुंदर व माहितीदायी आहेत. 5 नोव्हेंबर पासून अनुक्रमे, अक्कलकोट रोड, डीमार्ट परिसर व राजस्वनगर येथे सकाळी 6 ते 9 पर्यंत या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. रविवारी (ता. 8) सकाळी 6 वा. अवंतीनगर येथे हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार आहे. "सकाळ टाइम्स'चे सहकार्य

या प्रदर्शनान मांडलेली छायाचित्रे ही "सकाळ टाइम्स'चे प्रायोजित केलेली बालगंधर्व पुणे येथे वन खाते, पुणे महापलिका व नेचर वॉक यांनी आयोजित केलेल्या "बर्ड फेस्त'मधील आहेत. पंकज चिंधरकर यांना ती संग्रहासाठी देण्यात आलेली आहेत. बैजू पाटील, श्रीकांत रानडे, यशवंत पाटील, संजय देशपांडे, विशाल जाधव यांनी टिपलेली आहेत. आज अवंतीनगर परिसरात हे प्रदर्शन होणार आहे. सोलापूरचे उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी सांगितले की, पक्ष्यांसंवर्धनाबाबत लोकांमध्ये जनजगृती व्हावी, या हेतूने या प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. याचा निश्‍चितच जैवविविधता सर्वंधनासाठी फायदा नक्कीच होईल. घराच्या दारातच उघड्या आकाशाखाली कोरोनाचे सर्व नियम पाळून हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

Web Title: Bird world on the streets of Solapur: Photo exhibition on the occasion of Bird Week