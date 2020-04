संचारबंदीच्या कालावधीत `या` महापालिकेचे महत्त्वाचे काम मार्गी

सोलापूर : संचारबंदी कालावधीचा फायदा घेत महापालिकेतील जन्म-मृत्यू नोंदणीचे आठ हजार दाखले तयार झाले आहेत. लॉकडाउन उठल्यानंतर हे दाखले संबंधितांना वितरित केले जाणार आहेत. कोरोना पार्श्‍वभूमीवर जमावबंदी आदेशाची अंमलबजावणी शहरात सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. दरम्यान, गर्दी थांबविण्यासाठी जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्याची कार्यवाही 31 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, संचारबंदी कालावधीत प्रलंबित दाखले बनविण्याच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार कामकाज करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागात रोज सरासरी हजार दाखल्यांची मागणी होत आहे. आतापर्यंत अंदाजे 30 हजार दाखल्यांची मागणी करण्यात आली आहे. दाखल्यांसाठी होणाऱ्या गर्दीमुळे कोरोनाचा प्रसार होण्याच्या शक्‍यतेने कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केले होते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा अमलात आल्यानंतर दाखले काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. लोकांची वाढती गर्दी पाहता येथे आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली. त्यामुळे दाखले देण्यातील अडचण काही प्रमाणात दूर झाली आहे. दाखला देण्यासाठी जी तारीख नागरिकांना देण्यात आली आहे, त्या तारखेला दाखला मिळालाच पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. कोरोना पार्श्‍वभूमीवर अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी होऊ लागल्याने कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवले होते. सोलापूर नगरपालिकेच्या कालावधीत 1927 ते 1930 च्याही दाखल्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा दाखला तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. येथे अतिशय जुने दाखले आहेत, मात्र अनेक दाखल्यांचे रजिस्टर जीर्ण झाले आहे. त्यामुळे एखादे पान फाटले तर त्याचा फटका संबंधित नागरिकांना बसणार आहे. शिवाय रजिस्टर तपासणीचा परिसर अतिशय दाटीवाटीचा आहे. अशा कोंदट वातावरणात कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागले. मात्र आलेल्या अर्जानुसार आता दाखले बनविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

