राष्ट्रवादीशी जवळीक वाढलेल्या आमदार प्रशांत परिचारक समर्थकांना भाजपची पदे !

पंढरपूर (सोलापूर) : राष्ट्रवादीमध्ये जाणार, अशी चर्चा असलेले आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी जवळीक वाढलेले भाजप आमदार प्रशांत परिचारक समर्थकांची भाजपच्या विविध संघटनात्मक पदांवर निवडी जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये आमदार परिचारकांचे कट्टर समर्थक असलेले सुभाष मस्के यांची जिल्हा उपाध्यक्षपदी तर नगरसेवक विक्रम शिरसट यांची पंढरपूर शहराध्यक्षपदी निवड केली आहे. यामध्ये तालुका आणि जिल्हा कार्यकारिणीवर बहुतांश आमदार परिचारक समर्थकांची वर्णी लावण्यात आली आहे. यामुळे आमदार प्रशांत परिचारक भाजपमध्येच राहणार की राष्ट्रवादीला जवळ करणार? याविषयी पुन्हा एकदा तालुक्‍यात चर्चा सुरू झाली आहे. पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीची राष्ट्रवादीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आमदार परिचारक यांच्या गाठीभेटी देखील वाढल्या आहेत. अलीकडेच अजित पवार समर्थक आमदार संजय शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन आमदार प्रशांत परिचारक आणि अजित पवार यांच्यात एक बैठक देखील घडवून आणली आहे. या बैठकीत आमदार परिचारक यांनी मागणी केल्यानंतर बंधारे दुरुस्तीसाठी 13 कोटींचा निधीही मंजूर केला आहे. त्यानंतर आमदार परिचारक लवकरच राष्ट्रवादीमध्ये जाणार असल्याची चर्चा जोर धरू लागली असतानाच, काल आमदार परिचारक समर्थकांची मात्र भाजपच्या विविध संघटनात्मक पदांवर निवडी जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये आमदार परिचारकांचे कट्टर समर्थक आणि धनगर समाजाचे नेते प्रा. सुभाष मस्के यांची भाजपच्या जिल्हा उपाध्यक्षपदी निवड केली आहे तर शहराध्यक्षपदी नगरसेवक विक्रम शिरसट यांची निवड केली आहे. तर तालुका अध्यक्षपदी देखील परिचारक समर्थक भास्कर कसगावडे यांची निवड जाहीर केली आहे. पंढरपूर तालुका आणि शहर भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकारिणीवर आमदार परिचारक समर्थक कार्यकर्त्यांच्या निवडी करून भाजपनेही राष्ट्रवादीला शह दिला आहे. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे दोन दिवस सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर होते. सोलापूर आणि सांगोला येथे प्रमुख पदाधिकारी आणि आमदार, खासदारांची एक बैठक देखील घेतली. त्यानंतर काल जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर केली. यामध्ये पंढरपूर तालुक्‍यातील भाजपवर आमदार परिचारक गटाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देऊन परिचारकांचे भाजपतील स्थान बळकट केले आहे. आगामी पोटनिवडणुकीत भाजप कोणती भूमिका घेणार, याकडेच लक्ष लागले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: BJP gave posts to MLA Prashant Paricharaks supporters who grew close to NCP