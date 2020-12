शिवसेनेला झटका अन्‌ "एमआयएम'ही पराभूत ! वंचित, कॉंग्रेस, शिवसेनेला एक तर भाजपकडे चार समित्या 

सोलापूर : शिवसेनेने दोन समित्यांऐवजी एक महिला व बालकल्याण समिती घेतली. मात्र, पक्षातील इच्छुकांना डावलल्याने राजकुमार हंचाटे व अनिता मगर यांना आपल्या बाजूने करण्यात भाजपला यश मिळाले. त्यामुळे एमआयएमला दिलेल्या शहर सुधारणा व वैद्यकीय समित्यांवर पराभवाचा झटका बसला. कॉंग्रेसला स्थापत्य समिती मिळाली असून विधी समितीवर कॉंग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागला. शिवसेनेचा पराभव करीत महिला व बालकल्याण समिती भाजपने मिळविली आहे. कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने एमआयएम आणि वंचित बहूजन आघाडीला सोबत घेऊन विषय समित्या निवडणूक लढविण्याचे ठरविले. तर भाजपने 'एकला चलो रे'ची भूमिका घेतली. त्यानुसार एमआयएमला महिला व बालकल्याण समितीऐवजी शहर सुधारणा व वैद्यकीय समिती देण्यात आली. या दोन्ही समित्यांमधील शिवसेनेच्या मतदार असलेल्या नगरसेवकांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या गोटात जाणे पसंत केले. त्यामुळे दोन्ही समित्या गमावलेल्या एमआयएमच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, आता वंचित बहूजन आघाडीचे गणेश पुजारी यांना मंडई व उद्यान समिती मिळाली आहे. तर वैद्यकीय समितीवर अनिता मगर आणि शहर सुधारणा समितीवर मेनका राठोड यांची वर्णी लागली आहे. स्थापत्य समितीच्या सभापतीपदी अनुराधा काटकर यांची निवड झाली आहे. विधी समितीसाठी विनोद भोसले यांचा पराभव झाला असून त्याठिकाणी देवी झाडबुके या विजयी झाल्या आहेत. आता महिला व बालकल्याण समितीसाठी शिवसेनेकडून मिराबाई गुर्रम यांनी तर भाजपकडून कल्पना कारभारी यांनी अर्ज केले आहेत. या निवडीत एमआयएमच्या भूमिकेमुळे शिवसेनेला महिला व बालकल्याण समिती मिळू शकली नाही. राष्ट्रवादीच्या सुनिता रोटे यांनी माघार घेतल्याने शिवसेनेतर्फे उमेश गायकवाड यांनी कामगार व समाजकल्याण समितीसाठी अर्ज केला होता. त्याठिकाणी गायकवाड हे विजयी ठरले. ठळक बाबी... शिवसेनेचे राजकुमार हंचाटे यांच्यामुळे शहर सुधारणा समिती भाजपकडे

वैद्यकीय समितीवर भाजपपुरस्कृत अनिता मगर झाल्या विजयी

विधी समितीवर विनोद भोसले पराभूत; भाजपला मिळाली ही समिती

कामगार व समाजकल्याण समितीवर राष्ट्रवादीचे उमेश गायकवाड विजयी

मंडई व उद्यान समितीवर वंचित बहूजन आघाडीचे गणेश पुजारी विजयी

महिला व बालकल्याण समितीसाठी चुरस; शिवसेनेचा पराभव अन्‌ भाजपचाच उमेदवार विजयी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: BJP got four committees in the selection of subject committees