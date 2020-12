विषय समित्या निवडी ! भाजपची कॉंग्रेसला तीन सभापतींची ऑफर

सोलापूर : महापालिकेत शिवसेनेचे 21, कॉंग्रेसचे 14, एमआयएमचे नऊ, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे चार तर वंचित बहूजन आघाडीचे तीन नगरसेवक आहेत. तर सत्ताधारी भाजपकडे 49 नगरसेवकांची ताकद आहे. विषय समित्यांच्या निवडीसाठी भाजपकडे चार तर अन्य सर्व पक्षांकडे पाच मते आहेत. विषय समित्या निवडीत सर्वच पक्ष भाजपविरोधात एकत्रित आल्यास भाजपला एकही समिती मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, महिला व बालकल्याण समितीसह अन्य समित्यांवरुन अद्याप त्यांच्यात एकोपा झाल्याचे दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता भाजपने कॉंग्रेसलाच महाविकास आघाडीतून बाजूला करण्याचा डाव आखल्याची चर्चा आहे. कॉंग्रेस नेत्याने सुरु केली चाचपणी

महापालिकेतील सात विषय समित्यांच्या 22 डिसेंबरला निवडी होणार आहेत. महापालिकेवर भाजपची सत्ता असून शिवसेना हा दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्ष आहे. मात्र, भाजपला सोबत घेऊन सर्वच विषय समित्या बिनविरोध करण्याचा प्लॅन आता बाजूला ठेवून आपल्या पदरात अधिक काय पडेल, यादृष्टीने काही राजकीय पक्षांनी भूमिका बदलायला सुरवात केल्याची चर्चा आहे. याच संधीचा फायदा घेऊन भाजपने आता अधिक सभापती देण्याचा डाव टाकल्याचीही चर्चा आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीत एकच समिती मिळणाऱ्या कॉंग्रेसला भाजपने तीन ते चार समित्या देण्याची ऑफर दिल्याचे कॉंग्रेसमधील एका वरिष्ठ नेत्याने 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. कॉंग्रेसने परिवहन सभापती निवडीत शिवसेनेला ताकद दाखविली असून आता कॉंग्रेसला भाजपने दिलेल्या या ऑफरवर शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते महेश कोठे हे काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजपमधील एका माजी पदाधिकाऱ्यानेही कॉंग्रेस व एमआयएम विषय समित्या निवडीत भाजपसोबत आल्यास त्यांना भाजपकडून प्रत्येकी दोन समित्या मिळतील, असे सांगितले होते. तर आता कॉंग्रेसमधील नेत्यांनीही भाजपने ऑफर दिल्याचे कबूल केले आहे. दरम्यान, विषय समित्यांचा पेच सोडविण्यासाठी उद्या (शनिवारी) दुपारी चार वाजता महाविकास आघाडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात महाविकास आघाडी असतानाही महापौर निवडताना तो प्रयोग अयशस्वी ठरला. आता विषय समित्या निवडीत हा प्रयोग यशस्वी होणार की महाविकास आघाडीतील एखादा पक्ष तथा महाविकास आघाडीसोबत असलेला एखादा पक्ष भाजपला साथ देणार, याचीही उत्सुकता आहे.

