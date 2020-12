टेंभुर्णी (सोलापूर) : अज्ञात व्यक्तीने अज्ञात कारणाने अज्ञात हत्याराने डोक्‍यात जखम करून तरुणाचा निर्घृण खून केला. माढा तालुक्‍यातील परितेवाडी गावच्या हद्दीमध्ये गुरुवारी रात्री 11 ते शुक्रवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली. या प्रकरणी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सिद्धेश्वर सुभाष जाधव (वय 21, रा. परितेवाडी, ता. माढा) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव असून, परितेवाडीचे पोलिस पाटील जिंदास बाळू हराळे (वय 31) यांनी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याविषयी पोलिसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, की फिर्यादी पोलिस पाटील जिंदास हराळे हे कामानिमित्त वरवडे येथे गेले असताना शुक्रवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या दरम्यान परितेवाडी येथील महेश सुरेश शिंदे यांनी गावातील माळावर चारीमध्ये एक तरुण मृतावस्थेत पडला असल्याचे फोन करून सांगितले. दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास तेथे गेले असता महेश शिंदे, पोपट भोई, दादा सुरवसे तेथे होते. त्यांनी चारीमध्ये पडलेला मृतदेह दाखविला असता तो परितेवाडी येथील सिद्धेश्वर सुभाष जाधव याचा असल्याचे दिसले. सिद्धेश्वर जाधव याच्या तोंडावर व उजव्या पायावर, कानावर रक्ताचे डाग दिसले. त्याच्या अंगात निळी जीन्स पॅन्ट, टी- शर्ट व स्वेटर घातलेला होता. दोन्ही पायात सॉक्‍स व एका पायात चप्पल होती. थोड्या वेळाने त्याचा भाऊ बालाजी जाधव व चुलत भाऊ विनायक जाधव आणि ऋषीकेश शिंदे असे तिघेजण मिळून तेथे आले. त्यांनी, सिद्धेश्वर हा काल रात्री अकरा वाजल्यापासून घरी नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या घटनेची माहिती टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यास कळविली. टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमित शितोळे, पोलिस हवालदार सलीम पठाण, पोलिस नाईक संजय भानवसे, बिरुदेव हजारे हे तातडीने घटनास्थळी आले. दरम्यान, करमाळा विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. विशाल हिरे यांनी घटनास्थळास भेट दिली. सिद्धेश्वर जाधव या तरुणाचा खून नेमका व कोणत्या कारणासाठी केला, याचे गूढ उकलणे हे पोलिसांसमोर आव्हान आहे. त्यामुळे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. विशाल हिरे हे रात्री उशिरापर्यंत टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात तळ ठोकून बसले होते. दरम्यान, या खून प्रकरणाचे धागेदोरे उकलण्यासाठी पोलिस अधिकारी मृत सिद्धेश्वर जाधव याच्या कुटुंबीय व नातेवाइकांकडे कसून चौकशी करत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

