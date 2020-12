कोरोनामुळे महापरिनिर्वाणदिनी उलाढाल  घटल्याने पुस्तक विक्रेत्यांचीही निराशा 

सोलापूर : दरवर्षी 6 डिसेंबर रोजी ओसंडून वाहणाऱ्या पार्क चौकात यंदा तुरळक गर्दी होती. अनेक स्टॉलमधून होणारी पुस्तक विक्रींची लाखात होणारी उलाढाल काही हजार रुपयांची झाली. यंदा कोरोनामुळे महानिर्वानदिन होईल की नाही अशी शंका असतानाच भीमसैनिकांनी आंदोलनाचा इशारा देताच महापालिकेने पार्क चौकात मंडप घातला. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यंदा नेहमीपेक्षा खूप कमी गर्दी होती. जेमतेम एक पुस्तक विक्रीचा स्टॉल होता. आंबेडकर जयंती व महापरिनिर्वाण दिन या दोन्ही दिवशी पार्क चौकात अनेक स्टॉल लागतात. काही लाखांची आर्थिक उलाढाल होते. मात्र यंदा केवळ एकाच पुस्तक विक्रेत्याचा स्टॉल होता. त्यातही दरवर्षीच्या तुलतनेने यंदा नव्वद टक्के उलाढालीत घट झाली. पार्क चौकात दर वर्षी चालणेही अश्‍यक्‍य असते. यंदा सकाळपासून विविध संघटनाचे पदाधिकारी व काही नागरिक वेगवेगळ्या वेळेत अभिवादन करून गेले. यामुळे कमी गर्दीत महापरिनिर्वाण दिन झाला. दरवर्षी या परिसरात छायाचित्रे व पुस्तक विक्रेत्यांची शेकडो दुकान सजतात. यंदा मात्र केवळ एक पुस्तक विक्रेता दोन-तीन छायाचित्रे व प्रतिमा विक्रेते, एक-दोन फुले विक्रेते होते. त्यांचीही उलाढाल म्हणावी तशी झाली नाही. पुस्तक विक्रेता दत्ता जाधव यांनी सांगितले की, माझे दरवर्षी पुस्तक विक्रीचे दुकान असते. माळशिरस तालुक्‍यातील लवंगहून सकाळी 9 वाजता आलो. मात्र पोलिसांनी पहिल्यांदा विरोध केला. गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेईन. सर्व प्रकारची दुकाने आता सुरू झाली आहेत. मग पुस्तक विक्रीच का नको असे विचारल्यावर दुकान लावू दिले. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Book sellers are also disappointed as the corona has reduced the turnover on Mahaparinirvana Day