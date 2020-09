ब्रेकिंग...सोलापूर जिल्ह्यातील 13 पैकी 11 आमदारांची झाली कोरोना चाचणी 

सोलापूर : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून (सोमवार) सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विधानपरिषद व विधानसभा सदस्यांची कोरोना चाचणी करण्याची सूचना विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील विधान परिषद व विधानसभेच्या सदस्यांची शनिवारी व रविवारी कोरोना करण्यात आली आहे. विधानपरिषदेचे दोन व विधानसभेचे 11 असे एकूण 13 आमदार सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. त्यापैकी 11 आमदारांनी कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे.

या कोरोना चाचणीतून काय समोर आले? कोरोना चाचणी न झालेले दोन आमदार कोण? याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे. कोरोना चाचणी झालेल्या व न झालेल्या आमदारांची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विधानमंडळ सचिवांकडे पाठविण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आमदारांना कोरोना चाचणी वेळेत करता यावी, या चाचणीचा अहवाल वेळेत मिळावा यासाठी आज रविवारी जिल्ह्यातील आरटी-पीसीआरच्या चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळाही सुरू ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले होते. त्यामुळे आज रविवारच्या दिवशीही ही प्रयोगशाळा सुरू होत्या.

