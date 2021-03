सोलापूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाची महाशिवरात्री साधेपणानेच साजरी करावी, मंदिर व्यवस्थापनाने दर्शनाची सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावी, मंदिरात येणाऱ्या भाविकांकडे मास्क असायलाच हवेत, असे आदेश महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी आज काढले. तर भाविकांना श्री सिध्दरामेश्‍वर, मल्लिकार्जून मंदिर, रेवणसिध्देश्‍वर मंदिर आणि होटगी महाराज मठ, या व्यतिरिक्‍त अन्य मंदिरांमध्ये गाभाऱ्यातून नव्हे तर बाहेरूनच दर्शन घेण्याची सोय असेल. एकावेळी रोटेशन पध्दतीने 20 जणांना दर्शन घेता येईल, मात्र सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन बंधनकारक असून गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी स्थानिक पोलिसांनी घ्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्‍तांचे आदेश.... कोरोनामुळे महाशिवरात्री (गुरुवारी) साधेपणानेच साजरी करावी

भाविकांनी घराबाहेर न पडता शक्‍यतो घरातूनच पुजाअर्चा करावी

श्री सिध्दरामेश्‍वर मंदिर, मल्लिकार्जून मंदिर, रेवणसिध्देश्‍वर मंदिर, होटगी महाराज मठ याठिकाणी पुजाअर्चा करण्यास फक्‍त पुजारी व व्यवस्थापकांनाच परवानगी

शिवमंदिरांमध्ये गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी

सामान्य नागरिकांना मंदिराच्या गाभाऱ्यातून नव्हे तर बाहेरूनच दर्शन घेता येईल

तीन मंदिरे व एक मठ वगळता अन्य ठिकाणी दर्शनासाठी रोटेशन पध्दतीने एकावेळी 20 जणांना दर्शनासाठी सोडावे

मंदिर व्यवस्थापनाने आसपासचा परिसर निर्जुंकीकरण करून त्याठिकाणी कोरोनाचे नियम पालन होईल, असे नियोजन करावे ग्रामदैवत श्री सिध्दरामेश्‍वर, मल्लिकार्जून मंदिर, रेवणसिध्देश्‍वर मंदिर आणि होटगी महाराज मठात पुजाअर्चासाठी पुजारी आणि तेथील व्यवस्थापकांनाच परवानगी असेल, असेही आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले आहे. तर अन्य मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी मंदिरात येताना लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक येणार नाही, याची खबरदारी मंदिर व्यवस्थापनाने घ्यावी. महाशिवरात्री दिवशी परिसरात हार, फुले विक्रेत्यांचीही गर्दी होणार नाही, त्यांच्यात सुरक्षित अंतर असावे, यादृष्टीने स्थानिक पोलिसांनी नियोजन करण्याचेही आयुक्‍तांनी आदेशातून स्पष्ट केले आहे. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग यासह कोरोनासंबंधीच्या सर्व निर्बंधांचे पालन त्याठिकाणी तंतोतंत होईल, यादृष्टीने मंदिर व्यवस्थापन आणि स्थानिक पोलिस प्रशासनाने नियोजन करावे, असेही आयुक्‍तांनी आदेश दिले आहेत. शक्‍यतो भाविकांनी घरातूनच महाशिवरात्री साजरी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

