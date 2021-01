Breaking ! नापास विद्यार्थ्यांचे वाढविले गुण; तत्कालीन परीक्षा नियंत्रकासह चौघांना अटक

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गैरव्यवहार करुन गुण वाढविल्याप्रकरणी विद्यापीठाने फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर हा तपास सायबर पोलिसांकडे सोपविण्यात आला होता. सायबर पोलिसांनी या गैरव्यवहाराच्या मुळाशी जाऊन तपास केला. त्यात तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. श्रीकांत कोकरे, तत्कालीन यंत्रणा विश्‍लेषक प्रशांत चोरमले, सुविधा समन्वयक हसन शेख आणि प्रोग्रामर प्रविण गायकवाड यांना दोषी धरत पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. ठळक बाबी... पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील नापास विद्यार्थ्यांचे वाढविले गुण

विद्यार्थ्यांच्या गुणवाढीत गैरव्यवहारप्रकरणी विद्यापीठाने केली होती फौजदार चावडी पोलिसांत तक्रार

सायबर पोलिसांना मिळाले गैरव्यवहाराचे सबळ पुरावे; तत्कालीन परीक्षा नियंत्रकांसह चौघांना अटक

यंत्रणा विश्‍लेषक, सुविधा समन्वयक, प्रोग्रामरचाही गैरव्यवहारात समावेश असल्याने त्यांनाही अटक

न्यायालयाने चौघांनाही दिली 22 जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी; गुण वाढविण्याची टोळी असल्याचा पोलिसांना संशय सोलापूर विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील गैरप्रकार अनेकदा समोर आले आहेत. नापास विद्यार्थ्यांना चांगल्या गुणाने उत्तीर्ण करणे, कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुण वाढवून देणे, परीक्षेला उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्याला गैरहजर दाखविणे असे प्रकार यापूर्वी समोर आले आहेत. मात्र, 25 डिसेंबर 2019 रोजी विद्यापीठाने अनेक विद्यार्थ्यांचे गैरप्रकार करुन गुण वाढविल्याची तक्रार पोलिसांत केली. धक्‍कादायक बाब म्हणजे कुलगुरु परदेशी गेल्यानंतर त्यांचा लॉगिन आयडी व पासर्वड वापरुन नापास विद्यार्थ्यांचे गुण वाढविल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी विद्यापीठाने एक समिती स्थापन करुन प्राथमिक तपास केला होता. त्यानंतर गैरप्रकार झाल्याचे सिध्द झाल्यानंतर विद्यापीठाने पोलिसांत धाव घेतली. त्यादरम्यान, डॉ. कोकरे यांनी त्यांच्या पात्रतेची कागदपत्रे अपूर्ण दिल्याने त्यांना पदावरुन काढण्यात आले होते. सायबर पोलिसांनी त्यानंतर कसून तपास केला आणि हा गैरप्रकार समोर आला. दरम्यान, नापास तथा कमी गुण पडलेल्या विद्यार्थ्यांना गुण वाढवून देणारी टोळी विद्यापीठात कार्यरत असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्यामुळे चारही संशयित आरोपींना पोलिसांनी आज न्यायालयासमोर हजर केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना शुक्रवारपर्यंत (ता. 22) पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. ही कारवाई सहायक पोलिस आयुक्‍त अभय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बजरंग साळुंखे, पोलिस उपनिरीक्षक होटकर, बायस, पोलिस हवालदार श्रीरंग कुलकर्णी, संतोष येळे, प्रांजली काळे, सचिन गायकवाड, बाबू मंगरूळे, अमोल कानडे, करण माने, वसिम शेख, प्रविण शेळकंदे, पुजा कोळेकर, अर्जुन गायकवाड, समर्थ शेळवणे आदींनी केली.

Web Title: Breaking! Increased marks for failing students; four arrested, including the then examination controller