Breaking ! बाजार समितीत हमाली करणाऱ्या तरुणाचा दहिटणे परिसरात खून; दुचाकीवर घेऊन गेलेल्या तरुणाला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

सोलापूर : बाजार समितीत हमाल म्हणून काम करणाऱ्या सलिम शेख याच्या डोक्‍यात धारधार शस्त्राने वार करून त्याचा खून करण्यात आला आहे. खूनाचे नेमके कारण अजून अस्पष्टच असून जोडभावी पेठ पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला आहे. पोलिसांनी सुरु केला खूनाचा तपास

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हमाल म्हणून काम करणाऱ्या सलिम शेख (वय 32) या तरुणाचा खून झाल्याची घटना आज दहिटणे परिसरात घडली आहे. जोडभावी पेठ पोलिसांना नियंत्रण कक्षाकडून साडेसहाच्या सुमारास खूनाची माहिती मिळाली. त्यानंतर सहायक पोलिस आयुक्‍त कमलाकर ताकवले आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब भालचिम यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्याठिकाणी सोडा, पाण्याची बाटली आणि रिकामा ग्लास आढळला. हत्याराचा शोध घेतला, परंतु ते मिळाले नाही. दरम्यान, जो तरुण सलिमला दुचाकीवरून घेऊन गेला होता. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्याकडून सखोल चौकशी असल्याची माहिती भालचिम यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. सलिम हा त्याच्या ओळखीच्या तरुणासोबत दुचाकीवरून त्याठिकाणी गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्या संशयातून जोडभावी पेठ पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. दहिटणे परिसरातील दर्ग्याजवळ ही घटना घडली असून कच्च्या रोड परिसरातील वडाच्या झाडाखालीच सलिमचा खून करण्यात आला आहे. नियंत्रण कक्षातून माहिती मिळताच, जोडभावी पेठ पोलिस त्याठिकाणी पोहचले. त्यावेळी काही वेळापूर्वीच खून करण्यात आल्याचा अंदाज पोलिसांना आला. मृताची ओळख पटल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. आता पोलिस पुढील तपास करीत असून सलिमचा खून का करण्यात आला, त्यामागे नेमके कोण-कोण आहेत, याचाही शोध घेतला जात आहे.

