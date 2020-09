ब्रेकिंग...याचिका फेटाळली, सोलापूर दूध संघाच्या अध्यक्षाची अडीच वाजता निवड 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक व प्रक्रिया सहकारी संघाच्या अध्यक्ष निवडीसंदर्भात दोन संचालकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिक फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे आज दुपारी अडीच वाजता दूध संघाच्या नवीन अध्यक्षाची निवड आता अटळ आहे. संघाच्या अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दूध संघाचे अध्यक्ष व आमदार प्रशांत परिचारक यांनी संघाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या या जागेसाठी ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. पाच महिन्यापूर्वीच आमदार परिचारक यांनी राजीनामा दिला होता. जूनमध्ये झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा राजीनामा नामंजूर करुन तहकूब करण्यात आला होता. एकदा दिलेला राजीनामा हा राजीनामाच असे मुद्दा पुढे करत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने या पदाच्या निवडीसाठी अध्यासी अधिकारी म्हणून दुग्धचे विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांची नियुक्ती केली आहे.

Web Title: Breaking ... Petition rejected, election of Solapur Dudh Sangh president at half past one