जुळे सोलापूरकरांसाठी खुषखबर ! आसरा पुलाशेजारी उभारणार नवा पूल 

सोलापूर : होटगी रोड- जुळे सोलापूर परिसराला जोडणारा महत्त्वाचा आसरा पूल वाहनांच्या वर्दळीमुळे अरुंद ठरत आहे. या पुलाच्या रुंदीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल; तसेच नवा पूल तयार करण्यासाठीही पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी यांनी दिली. सोलापूर- विजयपूर रोड ड्रेनेजच्या कामामुळे जड वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वाहतूक आसरा पुलावरून वळविली आहे. मात्र, जुळे सोलापूरचा वाढलेला विस्तार आणि वाहनांच्या वर्दळीमुळे पादचाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. अनेकदा अपघातही झाले असून अरुंद पुलामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रविवारी खासदार डॉ. महास्वामी, रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक शैलेश गुप्ता, महापौर श्रीकांचना यन्नम, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी आसरा पुलाची पाहणी केली. या वेळी रेल्वे आणि महापालिकेच्या माध्यमातून नव्या पुलासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले. तर सध्या पुलावरील खड्डे तत्काळ बुजविले जातील, असे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, सध्याच्या पुलाच्या रुंदीकरणाचाही प्रस्ताव तयार करून सरकार दरबारी पाठवा, त्यासाठी पाठपुरावा करून हा प्रश्‍न मार्गी लावू, असेही डॉ. महास्वामी म्हणाले. याप्रसंगी संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष श्‍याम कदम, जिल्हाध्यक्ष संभाजी भोसले, सीताराम बाबर, अरविंद शेळके, नगरसेविका संगीता जाधव, नगरसेवक बाबा मिस्त्री, भीमाशंकर म्हेत्रे, महात्मा बसवेश्‍वर प्रतिष्ठानचे बसवेश्‍वर माळगे, नगर अभियंता संदीप कारंजे, सहाय्यक अभियंता प्रकाश दिवाणजी, कनिष्ठ अभियंता विष्णू कांबळे, रेल्वेचे सहव्यवस्थापक गिरीश धामणे, अजित शेटे, सोमनाथ पात्रे, आर्यन कदम, ओंकार कदम, संजय भोसले आदी उपस्थित होते. आसरा पुलाशेजारील नव्या पुलाच्या आराखड्याची तयारी सुरू

महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर म्हणाले, आसरा पुलावरील खड्डे तत्काळ बुजवावेत, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. लोकवस्तीमुळे या परिसरातील वाहतुकीची वर्दळ वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नवीन पूल त्या ठिकाणी उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी रेल्वे अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी आराखडा बनवून तो प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकारला पाठविला जाईल. त्यांच्या मदतीतून नवा पूल उभारण्याचे नियोजन आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: To the bridge of Jule Solapur will have a new bridge in future