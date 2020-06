बहिणीच्या लग्नात मनासारखी कपडे घेतली नसल्याने भावाने केली आत्महत्या

मंगळवेढा (सोलापूर) : बहिणीच्या लग्नात मनासारखी कपडे घेतली नसल्याचा राग मनात धरून नायलॉन दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन डोंगरगाव (ता. मंगळवेढा) येथील नीलेश दत्तात्रय हेंबाडे (वय 19) या तरुणाने आत्महत्या केली. सदरची घटना मंगळवारी (ता. १६) सकाळी ८ वाजताच्या दरम्यान घडली.

निलेश दत्तात्रय हेंबाडे हा सांगोला तालुक्यातील कडलास येथे दूध डेरी डिप्लोमाचे प्रशिक्षण घेत आहे. लॉकडाऊनमुळे तो तीन महिन्यापासून घरी बसून आहे. सोमवारी त्याच्या बहिणीचे लग्न झाले. या लग्नामध्ये त्याच्या मनासारखे कपडे घ्यावे, यासाठी त्यांचा आग्रह होता. स्वभावाने रागीट असलेल्या निलेशने पसंतीच्या कपड्यासाठी हट्ट धरला. परंतु या लग्नामध्ये आई- वडिलांनी त्याच्या मनासारखी कपडे घेतले नसल्याचा राग मनात धरून त्याच्या घराशेजारी असणाऱ्या शफोद्दीन इनामदार या शेतकऱ्याच्या शेतात असणाऱ्या लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सदर घटनेची खबर त्याच्या नातेवाईकांना सुनील संजय डोंगरे यांनी दिली. त्यावेळी त्याचे आई वडील आजोबा सर्वांनी जाऊन घटनास्थळी जावून त्याचा गळफास सोडवून उपचारासाठी तातडीने येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. परंतु डॉक्टरांनी त्यांला मृत घोषित केले. पोलिसात या घटनेची खबर आजोबा ज्ञानू दाजी हेबांडे (वय 71) यांनी दिली आहे.

Web Title: Brother committed suicide because he did not right clothes at his sisters wedding