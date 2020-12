स्मृती उद्यानातील आगीत लहान-मोठी झाडे जळून खाक 

सोलापूर : विजयपूर रस्त्यावर असलेल्या धर्मवीर संभाजी तलावाजवळील स्मृती उद्यानात सोमवारी दुपारी अचानपणे आग लागली. यामध्ये शेकडो लहान-मोठी झाळी व गवत जळाल्याने मोठे नुकसान झाले. स्मृती उद्यानातील कर्मचारी सोमवारी दुपारी जेवण करण्यासाठी गेले असता या परिसरात चोरून आलेल्या काही मद्यपी लोकांनी ही आग लावल्याचे सांगण्यात आले. सुरुवातीला लहान स्वरूपात असलेली ही आग भडकल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी धावत येऊन आग विझविण्यासाठी धडपड सुरु केली. परंतु, वाऱ्यामुळे ही आग भडकत गेली. स्मृती उद्यानाला लागूनच असलेल्या केटरिंग कॉलेजच्या बाजूला लागलेली आग अवघ्या काही मिनिटांतच आतपर्यंत पोहोचली. महापालिका अग्निशामक दलाला याबाबत कळविण्यात आल्यानंतर पाण्याची गाडी आली व कर्मचाऱ्यांनी पाणी मारून ही आग आटोक्‍यात आणली. या आगीमध्ये स्मृती उद्यानातील झाडांचे नुकसान झाले आहे. अनेक छोटी-मोठी झाडे जळाली आहेत. संपादन : अरविंद मोटे



