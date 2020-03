तु आल्याशीवाय मी जेवणार नाही की, पाणी सुद्धा पिणार नाही; कोरोनाच्या भितीने आईचा ह्रदयस्पर्शी मुलाला कॉल

सोलापूर : जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला आहे. पुण्यातही रुग्ण अढळून आल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागात याबाबत भिती निर्माण झाली असून पु्णे, मुंबईला असलेल्या नातेवाईकांची विचारपुस केली जात आहे. यातच पुण्यातील एका मुलाला त्याच्या आईने गावाकडून केलेला कॉल सोशल मीडियार चांगलाच व्हायरल झाला आहे. त्यात माझ्या राजा तू आताच्या आता पुण्यातून गावाकडं ये, मी तुझ्या पाया पडते, अशी विनवणी आई मुलाकडे करत आहे. डोळ्यात पाणी आणणारा हा कॉल चर्चेचा ठरला आहे. काय म्हणते ती ‘आई’?

मुलगा : हेलो मम्मी!

आई : हा! तू आताच्या आता गावाकडे परत ये आणि हे सर्व संपलं की मग जा परत माघारी

मुलगा : ठीक आहे…, तू ते टीव्हीमध्ये बघितलं व्हयं?

आई : हो! टीव्हीला देतयं की, टीव्हीला सांगतयं की…, माणसं मारुन टाकतिया…, झाला आहे रोग त्याचा इलाजही नाही, त्याचा उपचारसुद्धा नाही….

मुलगा : बरं… बरं…, बघू मग

आई : नको बाबा! येरं राजा घरी…, ये मी तुला आयुष्यभर करुन घालती घरी बसून…

मुलगा : बरं… बरं…

आई : तू निघ आता…, नाश्ता केला की निघ बाबा…

मुलगा : हो…

आई : आणि इथं घरी झोपून खा, मी तुला एक शब्दसुद्धा बोलत नाही…, मी करुन घालती तुला रोज…

मुलगा : बरं… बरं…

आई : निघायचं बघ लवकर…, तोंडाला रुमाल बांधून बाहेर पड…

मुलगा : अग मम्मी…, तुझं बरोबर आहे. पण, आपल्याला पोरी कोण द्यायचं लग्नाला बसून राहिल्यावर…

आई : बघू…, हे एवढे एक दोन महिने जाऊ दे…, मग जा परत हे संपलं म्हणजे…, डोस देऊन मारतात ती माणसं, असं टीव्हीला दावतियां…. तू निघायचं बघ… आपल्याला नाही राहायचं तिथं, महिन्या दोन महिन्यांनी या रोगाचा निदान झाल्यावर मग परत आणिक जा तू…. तू लगेच निघ आता, तोंडाला रुमाल बांधून यं…

मुलगा : हा…

आई : कपडे घेऊन ये आणि आला की घरात कपडे नेऊ नको…, टाकीपाशी ठेव, मी उद्या त्याला चांगलं धुवीन औषधी घालून….

मुलगा : बरं… बरं…

आई : हा…, तू आल्याशिवाय मी जेवणार पण नाही आणि पाणीसुद्धा पेणार नाही…

मुलगा : नाही नाही…, येतो मी आज

आई : ठेऊ का मग…?

मुलगा : हा… हा..

