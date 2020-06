बांबू विकत घेण्यासाठी आले अन्‌ पुढे काय झाले वाचा सविस्तर.. 

बार्शी (सोलापूर) : शहरातील बुरुड गल्ली येथे टोळीने बांबू विकत घेण्यास येऊन बांबू खरेदी केलेले पैसे मागितल्याने विक्रेत्यास कुऱ्हाडीने, दगडाने जबर मारहाण केली. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. बार्शी शहर पोलिसांत सात जणांविरुद्ध जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी एकास अटक केली आहे. विशाल रणदिवे, आप्पा कदम, बाबा खंडागळे, विनोद पवार, तुंगड्या पवाळ व अन्य दोन अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. विशाल पवार असे गंभीर जखमी झालेल्याचे नाव असून त्याने फिर्याद दिली आहे. ही घटना आज (बुधवार) रात्री साडेआठच्या दरम्यान घडली. बुरुड गल्ली येथे विनोद पवार यांचा बांबू विक्रीचा व्यवसाय असून पाच ते सहाजण बांबू खरेदीस आले होते. बांबू घेऊन पैसे न देताच निघून जाताना पैसे मागितले. त्यावेळी त्यांनी दगडफेक करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. टिळक चौकातील दवाखान्यासमोर विशाल यास सात जणांनी मारहाण सुरू केली, कुऱ्हाडीने कपाळावर वार केला. दगडाने मारल्याने तो जागीच बेशुद्ध पडला. रुग्णवाहिकेतून त्यास उपचारासाठी दाखल केले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. दरम्यान, बुरुड समाज बांधवांच्या वतीने पोलिस ठाण्यास निवेदन दिले. त्यात नमूद की, या घटनेचा तीव्र निषेध करीत असून माया कंपनी या नावाने हे हल्लेखोर नेहमी दहशत बसवतात. शिवीगाळ, दमदाटी होते. याचा कायमस्वरूपी आळा बसवण्यात यावा.

