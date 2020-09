सोलापुरातील शिक्षकांच्या "शालार्थ'साठी शुक्रवारपासून शिबिर 

सोलापूर ः राज्यातील 20 हजार कर्मचाऱ्यांच्या "शालार्थ' आयडी चा विषय मागील एक 10 महिन्यांपासून गाजत आहे. मात्र, त्याकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले होते. मात्र, याबाबत "सकाळ'मध्ये सहा सप्टेंबरला "शालार्थ'चे अद्यापही भिजत घोंगडे' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची तत्काळ दखल शिक्षण विभागाने घेतली असून "शालार्थ आयडी' काढण्यासाठी 10 ते 24 सप्टेंबर या कालावधीत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी "शालार्थ' ही संगणकीय प्रणाली सुरु केली आहे. या प्रणालीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नावाची नोंदणी झाल्यानंतर दरमहा त्यांचे वेतन ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते. मात्र, राज्यातील जवळपास 20 हजार कर्मचाऱ्यांची नावेच "शालार्थ'मध्ये घेतली जात नव्हती. वेगवेगळी कारणे देऊन त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. शालार्थ आयडी मिळाल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाइन पद्धतीने केले जात नाही. राज्यातील एक व दोन जुलैला 20 टक्के अनुदान दिलेल्या अनेक शाळांमधील शिक्षकांचे आयडी अद्यापही काढलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने केले जात होते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी अनेकवेळा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे सरकारला अनेकवेळा ऑफलाइन वेतनासाठी मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढावून घ्यावी लागली. याचा "सकाळ'ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सहा सप्टेंबरला याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल शिक्षण आयुक्तांनी घेतल्यामुळे आज सोलापूर वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकांनी "शालार्थ आयडी'साठीच्या शिबिराचे वेळापत्र जाहीर केले आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

