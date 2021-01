वैराग (सोलापूर) : बार्शी तालुक्‍यातील 95 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आता अंतिम टप्यात आली आहे. तालुक्‍यात काही ठिकाणी दुरंगी, तिरंगी तर काही गावांमध्ये अपक्षामुळे चौरंगी लढती होत आहेत. मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यासाठी उमेदवार मतदारांच्या दारात जात आहेत. मात्र मजूर व शेतकरी मतदार हे शेत शिवाराच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची पंचाईत झाली आहे. या मतदारांचा उमेदवार व पॅनेल प्रमुखांकडून शोध घेणे सुरू झाले आहे. तालुक्‍यातील शेळगाव, उपळे दुमाला, उपळाई ठोंगे, गौडगाव आदी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (ता. 15) मतदान होणार आहे. त्यामुळे गावोगावी प्रचाराचा ज्वर वाढला आहे. आरोप- प्रत्यारोग तसेच विकासकामांची आश्वासने देण्यात येत असल्याने दिवसेंदिवस गावा- गावांमधील निवडणुकीत रंगत भरत आहे. प्रत्येक उमेदवाराकडून मतदारांच्या प्रत्यक्ष भेटीगाठीवर भर देण्यात येत आहे. मतदारही प्रत्येकाचे आनंदाने स्वागत करत आहेत. बार्शी तालुक्‍यात सर्वांत जास्त 95 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत असल्याने उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. तालुक्‍यात ढाळे पिंपळगाव, जवळगाव, हिंगणी हे तीन मोठे मध्यम प्रकल्प असल्याने द्राक्ष, ऊस, कांदा पिकांबरोबर रब्बी हंगामातील कामांत बहुतांश ग्रामस्थ कुटुंबासह शेतात व्यस्त आहेत. दरम्यान, गावातील घरापर्यंत पोचल्यानंतर घरात केवळ ज्येष्ठांशिवाय अन्य कुणीही दिसत नाही. त्यामुळे उमेदवारांसह पॅनेल प्रमुखांची मोठी अडचण झाली आहे. मतदारांची यादी तयार करून त्यांना मोबाईलवरून फोन करून मतदानासाठी आवाहन करण्यात येत आहे. आपल्यालाच मतदान व्हावे म्हणून विविध प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील रंगत वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिवसेंदिवस प्रचाराचा वेग वाढला असल्याचे दिसत आहे. 9 व 11 सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींवर लक्ष

बार्शी तालुक्‍यात 95 ग्रामपंचायतींची निवडणूक होत आहे. मतदानाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसा प्रचाराला वेग आला आहे. काही गावात दुरंगी, तिरंगी लढतीसह अपक्षांची उमेदवारी असल्याने लढती लक्षवेधी होताना दिसत आहेत. उपळे दुमाला, शेळगाव (आर), उपळाई ठोंगे, गौडगाव, घाणेगाव, आगळगाव, धामणगाव (दुमाला) आदी ग्रामपंचायती लक्षवेधी ठरत आहेत. या निवडणुकांकडे तालुक्‍यातील राजकीय पक्ष प्रमुखांनी लक्ष वेधलेले दिसत आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

