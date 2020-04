सावधान.. आपल्या फोटोंसोबत होऊ शकते मोर्फिंग! 

सोलापूर : लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर टाइमपास म्हणून सोशल मीडियावर वेगवेगळे ट्रेंड सुरू आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून व्हॉट्‌सऍप, फेसबुकवर अनेकजण आपले वैयक्तिक फोटो शेअर करत आहेत. या माध्यमातून आपले फोटो डाऊनलोड करून एडिट करून बदनामी केली जाऊ शकते. म्हणजेच मोर्फिंग केले जाऊ शकते, असे प्रकार टाळण्यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन, संचारबंदी केल्याने सर्वजण घरात आहेत. आपला वेळ घालवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. याचाच गैरफायदा घेत अनेक हॅकर्सनी सोशल मीडियावर वेगवेगळे टास्क तयार करून पाठवत आहेत. बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट साडी पीक चॅलेंज, बेस्ट कपल फोटो चॅलेंज यासह इतर ट्रेंड सध्या सुरू आहेत. हीच संधी साधून अनेकजण महिलांचे, कपलचे हे फोटोज कॉपी करून मोर्फिंग करत आहेत. महिलांचे अश्‍लील फोटोज तयार केले जात आहेत. त्यांची बदनामी करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेलिंगचे प्रकारही होण्याची शक्‍यता आहे, असे सायबर पोलिसांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्‌सऍप, फेसबुकच्या माध्यमातून अनेकजण आपले वैयक्तिक फोटो स्टेट्‌सला ठेवत आहेत. टाइमपास म्हणून एकमेकांना लाइक करणे, कमेंट करणे ठीक आहे, पण या माध्यमातून काहीतरी चुकीचे घडण्याआधी सर्वांनी सावध व्हायला हवे. विशेषत: महिलांनी सावध राहावे.

- दीपक पाटील,

सामाजिक कार्यकर्ते सध्या सर्वांना मोकळा वेळ असल्याने सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक फोटो शेअर केले जात आहेत. विशेषत: महिलांचे फोटो एडिट करून नको तिथे वापरले जातात. एरवीही असे प्रकार घडत असतातच. त्यामुळे कोणीही आपले फोटो पब्लिकसाठी ओपन ठेवू नयेत. मैत्र, मैत्रिणी किंवा नातेवाइकांपुरते ठेवावेत. आपले फोटो सुरक्षित राहण्यासाठी स्टेट्‌स टाळलेलेच योग्य.

- विशेंद्रसिंग बायस,

पोलिस उपनिरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे

Web Title: Careful .. Morphing can be done with your photos!