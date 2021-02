चंदनाच्या खरेदी-विक्री प्रकरणी पेनूर येथे चौघांवर गुन्हा ! पावणेतीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त 

मोहोळ (सोलापूर) : तालुक्‍यातील पेनूर गावच्या हद्दीत बेकायदेशीर तोडलेली चंदनाच्या झाडांची खरेदी- विक्री करताना सोलापूरच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने मोहोळ पोलिसांच्या मदतीने तिघांना रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणी चार जणांविरोधात मोहोळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोलापूरच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पथक एका गुन्ह्यातील आरोपीचा शोध घेत असताना खबऱ्यामार्फत माहिती मिळाली, की पेनूर गावच्या हद्दीमध्ये मोहोळ ते पंढरपूर जाणाऱ्या रोडवर नागनाथ मंदिराजवळ बेकायदेशीर चंदनाची खरेदी- विक्री सुरू आहे. त्या वेळी या पथकाने सांगितलेल्या ठिकाणी जाऊन पाहिले असता, मिळालेल्या माहितीनुसार रमेश आप्पराव चवरे (रा. पेनूर, ता. मोहोळ) हा लंकेश्वर अभिमान काळे, अमोल अशोक काळे (दोघेही रा. यल्लमवाडी, ता. मोहोळ) या दोघांकडून सुगंधी चंदनाची लाकडे खरेदी करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्या वेळी लंकेश्वर काळे याच्याकडून चंदनाच्या लाकडांविषयी माहिती विचारली असता, मी व अमोल असे दोघांनी मिळून बाभूळगाव (ता. मोहोळ) शिवारातून चंदनाची झाडे तोडूनलाकडे रमेश चवरे यास विकण्यासाठी आलो होतो, असे सांगितले. तर रमेश चवरे याने विकत घेत असलेली चंदनाची लाकडे पुढे बिनू बळिराम दाढे (रा. वाफळे, ता. मोहोळ) याला विक्री करत असल्याचे सांगितले. पोलिस पथकाने तिघांना ताब्यात घेत त्यांच्याकडील 23 किलो 400 ग्रॅम सुगंधी चंदनाची अंदाजे किंमत 2 लाख 34 हजार, 50 हजार रुपये किमतीची दुचाकी व वजन काटा व इतर साहित्य 3 हजार रुपये असा एकूण 2 लाख 85 हजार 200 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी वरील चौघांविरोधात मोहोळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा सोलापूरचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र मांजरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मोहम्मद मुजावर, पोलिस हेड कॉन्स्टेबल नारायण गोलेकर, धनाजी गाडे, अक्षय दळवी, धनराज गायकवाड, समीर शेख यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A case has been registered against four persons from Penur for buying and selling sandalwood