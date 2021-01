पंढरपूर (सोलापूर) : अल्पवयीन मुलीचा विवाह केल्या प्रकरणी संबंधित मुलीचे आई - वडील यांच्यासह आठ जणांच्या विरुद्ध पंढरपूर तालुका पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी संबंधित अल्पवयीन मुलीच्या मामाने पोलिसांकडे फिर्याद दाखल केली आहे. या प्रकरणाची पोलिसांकडून समजलेली माहिती अशी, की यातील फिर्यादी संजय भास्कर घाडगे (वय 27, रा. औंढी, ता. मोहोळ) यांच्याकडे त्यांची अल्पवयीन भाची राहण्यास होती. तिच्या आई - वडिलांनी फिर्यादीच्या घरी येऊन "आम्ही आमच्या मुलीस दोन दिवस तारापूर (ता. पंढरपूर) येथे घेऊन जातो' असे सांगून घेऊन गेले होते. यातील अल्पवयीन मुलीने फिर्यादीच्या पत्नीच्या मोबाईलवर "मामा, माझे बळजबरीने घरातील लोक लग्न लावून देत आहेत, तुम्ही मला न्यायला या' अशी व्हॉइस क्‍लिप पाठवली होती. ही क्‍लिप फिर्यादीने ऐकल्याने फिर्यादी हे तारापूर येथे गावी गेले. परंतु तारापूर गावातील घरास कुलूप दिसले. त्यानंतर फिर्यादीने अल्पवयीन मुलीच्या आई - वडिलांना फोन केला असता मोबाईल बंद होता. त्यानंतर गुरुवारी (ता. 7) तारापूर येथे घरी आले. फिर्यादीने विचारणा केली असता यातील आरोपींनी मुलीचे लग्न केल्याचे सांगितले. याप्रकरणी मुलीचे मामा संजय घाडगे यांनी पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी राणी तानाजी सपाटे, तानाजी हरिबा सपाटे, अनंता महादेव शेळके, पद्मिनी अनंता शेळके, प्रणव नागनाथ सपाटे, सुलभा नागनाथ सपाटे, सिंधू चंद्रकांत शेळके, चंद्रकांत नरहरी शेळके या आठ आरोपींच्या विरोधात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला असून, गुन्ह्याचा तपास पंढरपूर तालुका पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हेड कॉन्स्टेबल नितीन चवरे हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A case has been registered in Pandharpur under the Prevention of Child Marriage Act