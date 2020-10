कोरोना संकटात इन्स्पायर्ड अवार्ड योजनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्याचे आव्हान 

सोलापूरः मुलांमध्ये विज्ञान विषयाची आवड निर्माण व्हावी तसेच त्यांच्या सृजनशील विचारांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग , भारत सरकार व राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, भारत सरकार यांच्यामार्फत दरवर्षी इयत्ता सहावी वी ते इयत्ता दहावीवी तील ( वय 10 ते15 वर्षे ) इन्स्पायर अवार्ड मानक यासाठी प्रत्येक राज्यातील सर्व शासनमान्य , सर्व माध्यमांच्या शाळेकडून नामांकने मागविली जातात . यामध्ये प्रत्येक शाळेतील 2 ते 3 व जास्तीत जास्त 5 विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेता येते . विद्यार्थ्यांच्या नवीन कल्पनांची माहिती नामांकनात भरावी लागते. हेही वाचाः शहरातील दुकाने आता नऊ पर्यंत सुरू राहणार, सिनेमागृहांना मात्र टाळेच सर्वोत्तम एक लाख नवविचारांना प्रत्येकी 10 हजार इतका निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होतो. नवविचारांचा प्रकल्प नाविन्यपूर्ण, समाज उपयोगी असावा, तसेच प्रचलित तंत्रज्ञानापेक्षा तुलनात्मक अधिक फायदेशीर असावा. हा प्रकल्प खर्चिक नसावा तर व्यावहारिक असावा. त्याचप्रमाणे तो पर्यावरण पूरक असावा. प्रकल्पात तोचतोच पणा नसावा . एक लाख नवीन कल्पनातून सर्वोत्तम 10 हजार कल्पनांचे जिल्हास्तरीय तर त्यातील सर्वोत्तम 1 हजार कल्पनांचे राज्यस्तरीय प्रदर्शन भरवले जाते . त्यातील सर्वोत्तम 60 कल्पनांचा विकास केला जातो तसेच उद्योजकता उत्सवामध्ये त्याचे प्रदर्शन भरवले जाते . कोविड 19 काळात महाराष्ट्र राज्यात नामांकनाची संख्या कमी झालेली दिसून आली , त्या तुलनेत इतर राज्यांनी मात्र दरवर्षीपेक्षा अधिक नामांकन सादर केली आहेत. हेही वाचाः धावती रेल्वे अन मुसळधार पावसासाठी एका मातेसाठी तो बनला देवदूत सोलापूर जिल्ह्यातील 2 हजार 221 शाळा मानकास पात्र असून अपेक्षित नव कल्पनांची संख्या 1,105 इतकी आहे . प्रत्यक्षात मात्र सप्टेबरपर्यंत 110 नामांकने प्राप्त झाली आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील इन्स्पायर अवार्ड मानक नामांकने वाढावीत यासाठी सर्व शिक्षकांना डायट सोलापूर चे प्राचार्य डॉ. रामचंद्र कोरडे, शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) श्री . भास्करराव बाबर आणि विज्ञान विभाग प्रमुख डॉ. क्रांती कुलकर्णी यांचे तर्फे आवाहन करण्यात येत आहे . नामांकन सादर करण्याची अंतिम तारीख दि. 15 ऑक्‍टोबर असून नामांकन सादर करण्यासाठी www.inspireawards dst.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी. यामध्ये एकच विद्यार्थी अनेक कल्पना सादर करू शकतो. त्यासाठी सर्व शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करून त्यांना प्रोत्साहित करावे. अधिक माहितीसाठी विज्ञान विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉ . क्रांती कुलकर्णी मो.नं. 7620662281 किंवा विज्ञान विभागाचे सहाय्यक श्री . बाळासाहेब वाघ मो.नं. 7020782181 यांचेशी संपर्क साधावा .

Web Title: The challenge of increasing student participation in the Inspired Arwad scheme in the Corona crisis