चपळगाव ग्रामपंचायत निवडणूक रंगणार दोन गटांत ! 

चपळगाव (सोलापूर) : चपळगाव (ता. अक्कलकोट) येथील ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक या वेळी बिनविरोध होईल, असे वाटत असतानाच अखेर श्री मल्लिकार्जुन ग्राम विकास पॅनेल व श्री मल्लिकार्जुन महाविकास पॅनेल अशा दोन गटांत ही निवडणूक रंगणार आहे. वॉर्ड क्रमांक तीनमधून गौराबाई रमेश अचलेरे व धनश्री प्रदीप वाले आणि वॉर्ड क्रमांक चारमधून मल्लिनाथ बापू सोनार असे श्री मल्लिकार्जुन ग्राम विकास पॅनेलचे पाटील बाणेगाव भंडारकवठे गटाचे तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने या गटाच्या निवडणुकीची सुरवातच विजयाच्या नांदीने झाली आहे. 13 पैकी तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने उर्वरित दहा जागांसाठी 20 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. पाटील बाणेगाव भंडारकवठे व बाणेगाव पटेल वाले अशा दोन गटांत निवडणूक रंगणार आहे. पाटील बाणेगाव भंडारकवठे गटाचे श्री मल्लिकार्जुन ग्राम विकास पॅनेलचे उमेदवार असे वॉर्ड क्रमांक एक : वर्षा सिद्धाराम भंडारकवठे, गणपती भीमाशंकर कोळी

वॉर्ड क्रमांक दोन : वंदना विलास कांबळे, रेश्‍मा महिबूब तांबोळी, अपर्णा सूर्यकांत बाणेगाव

वॉर्ड क्रमांक तीन : उमेश कुमारप्पा पाटील

वॉर्ड क्रमांक चार : लक्ष्मी रविकांत शिरगुरे, चित्रकला वामन कांबळे

वॉर्ड क्रमांक पाच : श्रावण सिद्राम गजधाने, गंगाबाई परमेश्वर वाले विरोधी गटाचे उमेदवार असे वॉर्ड क्रमांक एक : सुजाता गुलाब बाणेगाव, आंदप्पा अप्पण्णा बंडगर

वॉर्ड क्रमांक दोन : सुजाता विठ्ठल नारंगकर, शबाना लायकअली तांबोळी, युवराज संजय बाणेगाव

वॉर्ड क्रमांक तीन : संजय बसवण्णप्पा बाणेगाव

वॉर्ड क्रमांक चार : रेणुका स्वामीराव जाधव, सुनीता बापू गजधाने

वॉर्ड क्रमांक पाच : जट्येप्पा कल्लप्पा मोची, सुमन महादेव वाले असे उमेदवार असून, वैयक्तिक पातळीवर स्वत: उमेदवारच होम टू होम जाऊन आपला प्रचार करीत आहेत. प्रत्यक्षात निवडणुकीत बाजी कोण मारणार, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता लागली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

