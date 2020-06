आदिनाथ कारखान्याने दिला खोटा धनादेश; आत्महत्याग्रस्त कामगाराच्या पत्नीची फसवणूक 

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याकडे तीन वर्षांपासून कामगारांच्या पगारी थकलेल्या आहेत. थकलेल्या पगारीमुळे अडचणीत आलेले कामगार राजेंद्र बलभीम जाधव यांनी कंटाळून आत्महत्या केली होती. या वेळी कारखाना प्रशासनाने राजेंद्र जाधव यांच्या पत्नी अनिता जाधव यांना थकीत पगारीपोटी करमाळा येथील बंधन बॅंकेचा दिलेला चार लाख 65 हजार 410 रुपयांचा धनादेश बाउन्स झाला आहे. खोटा धनादेश देऊन कामगारांच्या पत्नीची फसवणूक केल्यामुळे कारखान्याचे अध्यक्ष धनंजय डोंगरे व सह्यांचे अधिकारी असलेल्या संचालिका रश्‍मी बागल व कार्यकारी संचालक यांच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नानासाहेब साखरे यांनी सांगितले. आदिनाथ साखर कारखान्याचे कामगार राजेंद्र बलभीम जाधव (रा. शेलगाव भाळवणी) यांनी 23 जानेवारी 2020 रोजी पगार होत नसल्याने नैराशेतून आत्महत्या केली होती. या वेळी राजेंद्र जाधव यांचा थकीत पगार दिल्याशिवाय करमाळा उपजिल्हा रुग्णालयातून मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा कामगार संघटना व कामगार संघर्ष समितीने निर्णय घेतला. तेव्हा कारखाना प्रशासन व संचालक मंडळ यांनी मध्यस्थी करून राजेंद्र जाधव यांच्या पत्नी अनिता राजेंद्र जाधव यांना थकीत पगारासाठी पाच लाख रुपये रोख व चार लाख 65 हजार 410 रुपयांचा करमाळा बंधन बॅंकेचा धनादेश दिला होता. 10 जून रोजी हा धनादेश अनिता जाधव यांनी बंधन बॅंकेत भरला. तेव्हा कारखान्याच्या खात्यावर पैसे नसल्याने धनादेश वटला नाही.

आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या खात्यावर पैसे नसल्याचे बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. धनादेश न वाटल्याने कामगाराच्या पत्नीची फसवणूक केल्याप्रकरणी कारखान्याचे अध्यक्ष धनंजय डोंगरे, सह्यांचे अधिकार प्राप्त संचालिका रश्‍मी बागल, प्रभारी कार्यकारी संचालक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा पवित्रा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नानासाहेब साखरे व महादेव मस्के यांनी घेतला आहे. बॅंकेने दिले लेखी पत्र

आदिनाथ साखर कारखान्याचे कामगार राजेंद्र बलभीम जाधव यांनी थकीत पगारामुळे 23 जानेवारी 2020 रोजी आत्महत्या केली. कारखान्याने त्यांच्या अंतिम पगारापोटी पाच लाख रोख व चार लाख 65 हजार 410 रुपयांचा (धनादेश नं.2171) धनादेश राजेंद्र जाधव यांची पत्नी अनिता राजेंद्र जाधव दिला होता. परंतु तो धनादेश वटला नाही. तसे बंधन बॅंकेने 11 जून रोजी कारखान्याच्या खात्यावर पैसे शिल्लक नसल्याचे लेखी अनिता राजेंद्र जाधव यांना दिले.

