मुख्यमंत्री ठाकरे बुधवारी तुळजापूरच्या दौऱ्यावर 

सोलापूर : अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुधवारी (ता. 21) तुळजापूरच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आज सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्‍याचा दौरा केला. त्यानंतर ते बुधवारी आता मराठवाड्यातील तुळजापूरच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. उस्मनाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाला भेट देणार आहेत. या भागातील शेतकरी व ग्रामस्थांशी ते संवादही साधणार आहेत. बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृहातून ते मोटारीनेने काटगावला (ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद) जाणार आहेत. सकाळी 10.15 वाजता त्यांचे काटगावमध्ये आगमन होणार आहे. या भागात अतिवृष्टीमुळे पडझड झालेल्या घरांची पाहणी व शेती पिकांच्या नुकसानीची पाहणी ते करणार आहेत. त्यानंतर काटगाव येथून तुळजापूर मार्गे अपसिंगा (ता. तुळजापूरकडे) येथे ते जाणार आहेत. अपसिंगा येथे अतिवृष्टीमुळे झालेली घरांची पडझड व शेती पिकांच्या नुकसानीची पाहणी ते करणार आहेत. अपसिंगा येथून मुख्यमंत्री ठाकरे तुळजापूर येथील शासकीय विश्रामगृहाकडे जाणार आहेत. तुळजापूरच्या शासकीय विश्रामगृहात दुपारी 12.15 वाजता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. अभ्यागताच्या भेटी घेणार आहेत. त्यानंतर दुपारी 1 ते 1.45 हा वेळ राखीव ठेवण्यात आला आहे.

